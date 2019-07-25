第76屆威尼斯影展今天公布入圍名單，由義大利、德國及法國聯合製作、耗資1.4億台幣拍攝的新片《馬丁伊登》（Martin Eden）順利獲選。該片是導演皮耶托馬切羅（Pietro Marcello）第二部劇情長片，改編自美國知名作家傑克倫敦（Jack London）的同名小說，劇情描述出身貧寒的馬丁伊登，因為愛戀一名女孩，決定奮發向上、立志成為作家。

主角馬丁伊登在功成名就後，終於抱得美人歸，卻感慨人心虛華、愛情無法純粹，在對世界感到絕望下投海自盡，成為悲劇英雄。片中之於貧富、階級均有描繪，對比現今益發嘲諷，由曾於柏林、威尼斯影展獲獎的義大利男星路卡馬林內利（Luca Marinelli）主演。

導演皮耶托馬切羅的第一部電影《美麗世，遺落世》，亦曾於4年前勇奪瑞士盧卡諾影展評審團大獎，是當今義大利影壇最具才華、備受期待的青年導演。值得一提的是，該片的拍攝一直受到坎城影展總監蒂耶里弗雷莫（Thierry Fremaux）的關注，因這本原著一直是他的心頭愛，原寄望能在今年坎城放映，卻因該片尚未完成只得作罷。好萊塢亦計畫明年翻拍。預計明年在台上映。

(中時 )