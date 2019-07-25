富邦悍將主場對決統一獅隊，統一獅派出面臨期末考壓力的瑞安掛帥先發，主投6局僅失1分成功壓制悍將打線，再加上隊友郭阜林3分炮奠定勝基，終場統一獅以8比1拿下勝利、終止4連敗，統一獅總教練劉育辰也給予瑞安及格通過的成績。

首局雙方各攻下1分平手，第2局獅隊靠潘武雄、高國慶串聯安打攻下超前分，接著林祖傑與郭峻偉連續安打將比分擴大成3比1。

5局上半統一獅再有攻勢，羅國龍二壘安打站上得點圈，接著楊家維趁悍將陳凱倫失誤安全上壘，高國慶雖遭刺殺出局，不過仍護送跑者回本壘得分。蘇智傑獲敬遠保送後，下一棒郭阜林立刻賞給悍將一發3分炮，將比分拉開至7比1大幅領先，。

瑞安賽前戰績2勝5敗、防禦率5.80，成績以洋投來看不算特別優異，再加上統一獅新洋投將要報到，面臨期末考壓力之下，瑞安主投6局僅被敲5支安打、失1分，回到本季前2場先發奪勝的穩定表現，好投再加上猛獅打線甦醒，助獅隊終結4連敗，以8比1帶走勝利，瑞安也獲選為單場MVP。而富邦悍將先發投手羅力先發5局飆出9次三振，不過被敲7支安打、失3分，悲情吞敗。

賽後劉育辰給予瑞安表現肯定，表示他的狀況回穩許多，期末考算是及格了，不過因為天氣悶熱再加上本周只有2場例行賽，因此讓瑞安在狀況好時就先退場，給後援投手出賽機會。

而首局就因衝撞退場的陳鏞基治療完沒有太大影響，但為了保護選手，劉育辰表示安排陳鏞基退出明星賽的雷射肩大賽，這部分會和陳連宏教練及聯盟討論，不過比賽仍可正常上場。

(中時電子報)