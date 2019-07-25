王瞳和馬俊麟被爆過從甚密。取自臉書

王瞳和艾成情逝。資料照

87樂團成員艾成（左起）、王瞳、阿修羅、何豪傑、樂咖本週六將在桃園出席宣導活動。資料照

王瞳寫在馬俊麟手上，然後用馬俊麟手機拍下。

王瞳在《大時代》和馬俊麟飾演情侶，戲外被爆介入馬俊麟的家庭紛爭，王瞳男友艾成24日默認和她8年情斷，情事比戲裡糾葛。王瞳25日首發聲：「有很多想說的話無法量化成文字，我想就濃縮成謝謝和對不起吧。」一連串風波愈演愈烈，據知馬俊麟妻子梁敏婷日前已帶著5個月雙胞胎兒子搬出去住，目前仍打算離婚，馬妻卻遭酸民攻擊，說她為何要摧毀老公，但也有人說「女人需要受到多大傷害和打擊才會做這樣的事」。

馬俊麟晚間在臉書直播回應，強調太太和孩子正在家裡，「我知道太太的為人不喜歡張揚，我覺得多說也沒用，很謝謝支持我們的所有人，不管我們的婚姻如何，這都是我們的事，跟別人沒關係，如果我有問題，所有的婚姻，沒有人有權力去批評任何一個人的婚姻應該怎麼樣，大家聚焦在這件事，但我希望不管我跟敏婷的狀態怎麼樣，那也是我和敏婷的事，好或不好，都跟別人都沒有關係。我們昨天去一個家庭小組，裡面講的話很有意義，比如爸爸帶兩個小孩也可以自立自強，或媽媽帶兩個小孩也可以自立自強，這是錯誤想法，爸爸給的絕不是媽媽能給的…有結過婚的都知道。基督教說，人生下來，哪個人沒有罪，這樣我們有什麼資格去批評別人，我的直播要表達的就是我的家人並沒有離家出走」。據可靠消息指出，馬妻23日確實帶2小孩和媽媽一起離家2天，住到西門町，馬俊麟今天才把他們接回家。

王瞳與馬俊麟劇中有吻戲及摟抱橋段，私下也互動親暱，馬的妻子懷疑2人過從甚密，6月29日在臉書提到暗指婚姻被介入，「婚姻是一場馬拉松，原以為輕鬆跑過終點，卻發現手中的棒被人接走」，更表示「王小姐，謝謝妳，他很好，到目前為止他還是我覺得最好的隊友，希望你們能順利抵達終點」。隨後馬又被爆在民視攝影棚內的淋浴間洗澡，王瞳跟著進去，說幫他洗頭，2人還共吃便當，馬與王都表示無奈並否認。

7月23日，馬妻以吃便當形容，表示本來是2個人吃便當，但今年6月發現多1個人一起吃，她當時認為如果對方能改，委屈可以自己吞，沒想到對方不是不吃，而是躲在更隱密地方吃，因此決定成全。寫「便當文」起因是她在老公手機發現與王瞳曖昧照，照片中2人勾腿，手上還用原子筆寫著「到死也不分開」，王瞳表示照片是之前紀念戲中馬俊麟墜樓摔死拍的，馬俊麟則透過經紀人表示還沒和妻子取得共識，盼外界給空間。

據知，馬俊麟、太太、王瞳之前曾坐下來談判，場面尷尬，氣氛凝重，談判結果不是太好，後來才又衍生馬妻寫第2篇文「便當文」。工作人員透露，王瞳助理曾叫馬、王粉絲去攻擊梁敏婷有產後憂鬱，也目擊過馬俊麟沒有班，但他開著車子到民視林口等王瞳收工。對此，民視鳳凰高層回應，「怎麼完全沒聽過？是誰在造謠，唯恐天下不亂」。

王瞳今有感而發寫道：「人與人之間，真的有很多的功課，因為我們永遠無法完全理解對方，但也許多一分同理心，學習快快地聽，慢慢地說、慢慢地動怒，也許可以找到更好的方式？！我不知道，我只知道我們真很軟弱。今天的信心不夠明天用，沒有一個人是完美的，但必須要在每次臨到的環境中學習、然後長大。」

王瞳表示，「我的確有許多可以修正改進的地方，我也會藉此將其化為動力在事業上衝刺…希望外界給予當事者一些空間和餘地…感謝工作夥伴的包容、信任以及家人教會朋友們的支持，最後要謝謝艾成」。文中「對不起」的對象是指艾成？王瞳解釋，是針對這次被新聞事件波及的人，包括《大時代》劇組、製作人王珮華和經紀公司，很多人擔心，「包括爸媽、艾成，都帶給他們很大困擾，真的覺得抱歉」。

剛宣布已和王瞳情逝的艾成，今對王瞳在臉書寫「懺情文」，他說「心疼她，希望神快快的安慰醫治她受傷的心」。本週六艾成將與87樂團一起到桃園龜山做「拒毒反詐」預防犯罪宣導活動，屆時將和王瞳同台，三角風波及感情事將成焦點。

(中時 )