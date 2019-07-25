Richard在OCEAN BOX店內擺設偶像陳冠希的公仔。（郭家崴攝）

新光三越信義A11 2F新櫃OCEAN BOX的制服和外帶盒都以紅白藍為配色，創辦人Richard手持經典炸魚薯片盒，套餐230元、單點150元。（郭家崴攝）

OCEAN BOX經典炸魚薯片盒可搭配台灣精釀啤酒。（郭家崴攝）（未滿18歲請勿飲酒）

新光三越信義A11 2F新櫃OCEAN BOX店景，以銀色與藍色交錯帶有科技感。（新光三越提供）

新光三越信義A11 2F新櫃OCEAN BOX店景，以銀色與藍色交錯帶有科技感。（新光三越提供）

謝睿宸Richard曾以藝名謝富丞Monkey擔任前棒棒堂成員，出身自「成家興業」，多次鬧緋聞被稱為「富二代」，他不把自己當富二代，而是要當「負責任的二代」，5年來與2位弟弟成立3家公司，時尚、餐飲雙管齊下，新開幕的時髦炸魚店「OCEAN BOX魚搖滾商行」今（25日）進駐新光三越台北信義新天地A11最夯的2樓空橋，Richard表示明年全台要有5家直營店。

「OCEAN BOX」去年2月曾在華山藝文特區快閃3個月，隨即在IG竄紅，他說爺爺謝有志是從事遠航漁業的「魷魚大王」，他從小就愛吃海鮮，去年帶自創服飾品牌「NE.SENSE」參加倫敦時裝周，吃到用鱈魚製作的英式炸魚，想要做更好吃的台式炸魚，選用自家創立的品牌「海自慢」台灣竹筴魚搭配威士忌麵衣，與口感同樣扎實的鰆魚為食材，再以紅、白、藍配色外帶盒串聯台、英意象，即日起試營運期間全面95折，預計9月20日開幕，取諧音「就愛魚」頗具紀念意義。

在他眼中，父親謝承濂是亞洲版的Ralph Lauren，受到父親影響關注時尚，5年前跟弟弟成立「NE-SENSE」，在Off-White未來台前就曾引進過，時尚眼光精準。目前代理Fear Of God和 Alyx、Comme Des Garçons Homme Plus等倫敦、巴黎、美國25個潮流、時尚品牌，自創品牌也外銷20個國家。

成立2年的「海自慢」提供食材給漢來美食、居酒屋等，未來計畫跟全家便利商店合作，也積極發展國際市場，8月起到廣州、香港參展，也會南向東南亞。期許手上包括「NE-SENSE」、「海自慢」、「OCEAN BOX」3個品牌，今年整體業績可成長2成、明年成長3成，目標年營收達上億元。

現年30歲的Richard 16歲加入《我愛棒棒堂》，被說Richard英文名字難念，因容易臉紅被叫做Monkey，錄了2個月節目，聽從父母意見斬星路，去西雅圖華盛頓大學念生物科技，當1年憲兵後再去日本念牙醫，如今卻改為投入食尚和餐飲業。近期他曾和大陸官三代程穎婕（Rigel Davis）與BY2姊姊Miko傳緋聞，他笑說近年光是周刊就上了4次，從內頁到封面都有，自嘲「緋聞多嚇到我了」，強調「現在單身」。

(中時 )