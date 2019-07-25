嘉義縣是全台老年人口比例最高的縣市，中正大學高齡研究基地25日召開記者會，宣布「中正教學長照智慧健康青銀共生園區」正式啟動，並與日本奈良ELYSION集團簽署台日合作計畫。副校長郝鳳鳴表示，計畫3年內在嘉義縣設置首座示範據點，並在雲嘉南地區拓展衛星據點，幫助高齡者健康、快樂面對老年生活。

中正大學表示，奈良ELYSION集團是日本著名長照集團，不僅提供照護服務，也經營復健醫院，在全球風行的「醫養合一」整合照護趨勢中位居領先，未來希望能汲取他們的經驗，加上中正大學的教學資源，讓台灣的長照體系更趨完善。

郝鳳鳴解釋，青銀園計畫分為3階段，3年內在嘉義縣設置完成第一座示範據點，並納入老人住宅、聯合診所、樂齡課程基地、日照中心、養護中心、高齡友善產品展售區等綜合建設，接著5至7年內預計於雲林縣、嘉義縣市、台南市等拓展設置8至10座衛星據點，郝也提到，除了將引進日本優質、人性化且重視尊嚴的高齡照護科技與模式，青銀園也將提供中正大學師生實驗場域，實際應用與驗收高齡研究成果，一個據點預計可提供3至500個工作機會。

中正大學馮展華校長表示，中正長期關注與投入高齡研究，這次與日方合作青銀園計畫，從日本在長照方面「以人為本，以心相待」的態度與經驗，再加上中正與台灣產業既有的研究能量，希望能為台灣高齡者打造出友善、健康的生活環境。

「不是把福祉變成產業，而是讓產業往福祉化的方向前進。」奈良集團社長高橋浩治說，日本花了10年進行長照基礎建設，高齡化嚴重的嘉義縣市如何迎接高齡社會，將是一個能成為典範的契機，他也強調，台灣必須活化日本經驗，不是只有複製，符合台灣的狀況加以改善，讓台灣在最短時間內吸取更多經驗，創造一個台灣式的照護方式。

(中時 )