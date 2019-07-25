私菸案燒到蔡英文總統，據親綠機構最新民調，蔡英文和國民黨韓國瑜民調已拉近。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒直指，私菸案，蔡英文總統應會大傷，

施正鋒指出，私菸案，蔡英文總統後院失火，此事件實在不可思議，因此民調應該還會繼續發酵下去，香港送中也許可幫到她，但至今仍看不出私菸案要怎樣止血，要看牽連有多大。私菸事件也傷了支持者的心 去年九合一綠營支持者含淚不投票，現在可能更生氣吧。

那國民黨的韓國瑜聲勢有可能藉此事件民調上升？施正鋒分析說，首先要看台北市長柯文哲要不要參選？另外賴清德初選的事，也讓蔡英文受傷，很多人不知會不會投給民進黨。只能說香港送中真的讓蔡英文撿到一門大砲，但這下後院失火，還不知蔡會怎麼做。

施正鋒在政論節目《新聞大白話》點出，在韓、蔡、柯、郭「四腳督」的狀況下，柯P的支持度會被郭台銘拉去不少，兩人加起來則是相得益彰，若郭柯要合，只能當副總統的那人也讓他兼行政院長。還有前立法院長王金平也是變數，要看他擺在什麼位置，現在看來選情蠻詭譎，王金平可說是一個活棋，大家可能要對他客氣一點。

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(中時電子報)