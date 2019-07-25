由雷神公司開發以火箭發射器發射的對地對海導彈PrSM原型

隨著美國單方宣布廢除的《中導條約》(INF)將於一周後的8月2日正式失效，美軍將加緊將多種新開發但未進行試射的中遠程導彈排上日程，接連進行關鍵測試。特別是自冷戰結束以來未曾測試過的陸基中遠程導彈，美國陸軍正摩拳擦掌、躍躍欲試，特別是今年改名為「精準打擊導彈」(PsSM)，將把原先壓制在499公里的射程向上突破到500公里以上。

據《突發防務》報導，美陸軍已經今年夏天將在INF正式失交後，開始對其新型遠程導彈進行試射，過去受條約限制的500~5500公里射程的導彈測試將完全解禁，這尤其讓美國陸軍極受鼓舞。

洛馬公司開發的PrSM原型。（圖／洛馬公司）

報導說，陸軍目前最積極安排的是測試精準打擊導彈PrSM，定於11月至12月間進行，預計在2023年開始部署。陸軍未來司令部負責人莫瑞(Mike Murray)，先前PrSM的射程限制是499公里，8/2就不再受限。

圖為防務展上的美國陸軍使用的高機動式多管火箭發射系統HIMARS，用於發射戰術導彈ATACMS。未來將更進一步用以發射PrSM精準打擊導彈，可同時打擊陸地目標或海上艦艇。（圖／美國陸軍）

PrSM導彈是洛馬與雷神公司從2017年就開始競標PrSM導彈原型，它計劃用以以取代現有的陸軍戰術導彈系統(ATACMS)，讓該系統原先的300公里射程增加到數百或數千公里。兩家公司競標的PrSM原型測試後，會在2021年挑選一家得標，並在2023年初步建立一套系統，然後在2027年量產並大規模部署。其中導彈將是新設計的，但導彈發射器仍然使用M270履帶車和HIMARS卡車，分別裝載2枚或4枚導彈，這將是原先ATACMS系統載荷數量的一倍。

報導說，特別值得關注的是陸軍正在試圖開發用PrSM打擊海上目標，但它不像海軍使用的貼近海面飛行的反艦導彈，PrSM的攻擊角度是由上而下，雖然與過去反艦導彈有很大不同，但新系統可以學習新的技術，而有些技術已非常接近軍方的要求。

報導指出，雖然美國以俄羅斯未實際遵守INF為理由，但真正的問題大部分還是針對中共在太平洋地區對美國所形成的挑戰。由於中共未受INF條約拘束，目前北京已經部署了大約1600枚中程彈道導彈。

(中時電子報)