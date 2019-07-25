2020總統大選8月升溫，高雄市長韓國瑜打算8月下鄉。行政院長蘇貞昌幾乎同時間也規畫下鄉行程，頗有一別苗頭意味。行政院發言人Kolas Yotaka表示，下鄉出於蘇揆的想法，主要是讓人民知道，「有政府」而且這個政府「會做事」。

2020總統大選，8月開始將進入新階段，台北市長柯文哲有可能在8、9月宣布參選，韓國瑜也將在8月3日展開首站下鄉桃園行程，而在立法院開議前，蘇揆也「碰巧」規劃在8月下鄉。對於外界形容，這是輔選行程，Kolas說，與輔選無賴，主要是蘇揆認為政府要做什麼要讓人民知道，就像平常用臉書跟LINE向人民說明政策一樣，現在立法院沒有開議，蘇揆又喜歡面對面溝通，所以認為何不下鄉跟人民團體溝通，他想聽民間有什麼意見甚至民怨，說明為人民做什麼並解決人民的問題。

Kolas表示，目前下鄉向人民說明政策，規劃從8月開始到立法院開議前進行，他強調要讓人民知道，「有政府」而且這個政府「會做事」，目前下鄉規劃是以政策做為主題，例如談中小企業的主題就會跟中小企業見面，至於規模形式不拘，30人可以300人也可以，只要有需要，或該團體有邀請，蘇揆都願意說明。

至於蘇揆會從南還是從北出發，Kolas說，政院目前還在蒐集資料盤點政策，看看過去推行哪些政策，哪些有民怨，所以未來是由南到北由北到東都還未確定，確定的是以主題為行程的原則，幕僚還在規畫中。

(中時 )