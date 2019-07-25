統一獅洋投瑞安25日掛帥先發對戰富邦悍將，主投6局僅被敲1支安打、無責失，再加上隊友火力支援，終於奪下睽違兩個多月的勝投。而賽後瑞安也坦言知道球團在找新洋將，不過今天是為了到場的家人奮戰，奪下勝利自己也很開心。

瑞安6局好投再加上隊友郭阜林的3分炮，統一獅終止近期4連敗，瑞安也終於隔了8場先發嘗到勝投滋味，賽後瑞安表示，「今天和前幾場比賽沒有太大差別，之前的確有狀況不好，不過今天狀況回穩許多。」

今日奪勝功臣還有擊出3分炮的郭阜林，其實瑞安和郭阜林前陣子都陷入表現不好的小低潮，瑞安笑說其實兩人有一起聊過心事，這發3分炮對兩人來說都意義重大，也讓他在場上投球能更放鬆，很開心今日一起把狀況調回來。

而統一獅目前已鎖定第4名洋投，瑞安也坦言知道自己正面臨期末考，不過球團要找新洋投，自己能做的僅有把該做的做好，而今天父母與妹妹都有到場觀賽，勝利是為了他們而戰的。

(中時電子報)