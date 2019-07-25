屏東縣盆栽景觀協會在縣府椰林大道上舉辦「樹藝雅石展」，展出上百盆盆栽，吸引民眾前往參觀。（潘建志攝）

台灣的熱帶樹種盆栽世界第一，屏東縣政府和屏東縣盆栽景觀協會合作，在縣府椰林大道上舉辦「樹藝雅石屏光展」，展出120件盆栽，吸引許多盆栽愛好者及民眾參觀，也有東南亞的富豪團前來參觀，訂購了20多盆。此次展覽將展至30日，歡迎有興趣民眾前往觀賞。

這次作品有的以枝葉茂盛呈現春天萬物榮發的氣息，有的留下殘枝敗葉表現秋冬的蕭瑟之氣，亦有結合礁石、瓦甕、神像等的創意盆栽，作品非常多元。縣府農業處長黃國榮說，屏東的氣候土壤適合培養熱帶樹種盆栽，目前萬丹、新園、恆春半島等鄉已形成聚落。

協會常務理事陳添發表示，好的盆栽除了講究形狀、意境外，包括根盤、老態、枝幹比、葉面健康等都是重要評比。盆藝師平日要澆水、剃葉、除病蟲害、施肥、控制日照、存去樹枝、纏線等，工作繁多，需要花費很多時間及金錢，起碼要10年以上才有所成。

這次展覽也吸引許多東南亞富豪前來參觀，一口氣訂購了20多盆。陳添發說，這次越南人買最多，近年來越南因經濟發達，有錢人開始風迷盆栽，蔚為時尚；因同是熱帶國家，台灣的盆栽技術又數一數二，因此成為越南富豪鎖定的目標。

(中時 )