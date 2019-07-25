入夜後天色昏暗，更容易誤導用路人去撞牆，警方趕緊放置交通錐警示。（劉瑞銓提供）

工廠施做外牆，設計成白、灰色的三角幾何圖型，部分角度遠看像馬路一路延伸。（劉瑞銓提供）

台中潭子一家工具設備製造工廠日前施做外牆，設計成白、灰色的三角幾何圖型，居民最近猛然一看，發現位於路衝的牆面顏色恰巧與柏油路面相近，就像立體版的柏油路一路延伸。豐田里長劉瑞銓接獲民眾反映，到場一看，果然好像T字路口「道路可以繼續直行」，警方已在牆面下放置交通錐警示，明日將陳報路權機關改善。

豐田里長劉瑞銓在臉書發布豐南街240巷尾「T字路口」照片，盡頭一面圍牆配色猶如無止盡的道路，看起來與實際路面無縫銜接。劉瑞銓說，這工廠老闆啊，您的圍牆設計也太有藝術了吧！好像道路可以直行，請用路人注意行車安全，不要去撞牆了哦！

劉瑞銓表示，入夜後天色昏暗，路衝圍牆看起來更像真正的道路。市議員張瀞分也說，圍牆的圖案太有立體藝術了，在晚上很容易誤導人去撞牆，希望行車路過的駕駛小心，千萬别撞上去。

路衝圍牆令人錯認為柏油路，照片在臉書社團、Line群組瘋傳，網友紛紛留言「那來的天才，如此誤導行車安全 」 「真的很有才 」「不要自以為藝術就不顧安全 」「直行晚上很有可能直接進入登天 」家住附近的網友則說，每天經過！其實不像路喔！只是這張照片很像，大家別過度緊張好嗎！

豐原警方接獲里長及民代反映，連夜派員到場查看，並在路衝的牆面下置放數個交通錐警示，明日將以「不合理道路工程案」陳報台中市交通局改善。

(中時 )