新北市勞工局副局長出面說明遭偷襲過程。(葉德正攝)

新北市就業服務處王姓女員工疑不滿前就服處長、現任新北市勞工局副局長吳仁煜，25日上午早上趁吳抵達市府7樓勞工局辦公處時，持西瓜刀意圖攻擊，新北地檢署複訊後諭令3萬元交保。

由於王女家屬聲稱她精神狀態不穩，檢方另請市府安排將王女緊急安置就醫。

(中時 )