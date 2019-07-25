亮西瓜刀要砍勞工局副局長 女課員3萬交保 23:292019/07/25 中時 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北地檢署（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市勞工局副局長出面說明遭偷襲過程。(葉德正攝) 新北市就業服務處王姓女員工疑不滿前就服處長、現任新北市勞工局副局長吳仁煜，25日上午早上趁吳抵達市府7樓勞工局辦公處時，持西瓜刀意圖攻擊，新北地檢署複訊後諭令3萬元交保。 由於王女家屬聲稱她精神狀態不穩，檢方另請市府安排將王女緊急安置就醫。 (中時 ) #勞工局 #北市 #市府 #女員工 #攻擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股逐洞賽－華冠投顧分析師范振鴻 17:092019/07/22 財經 9槍射殺移工 員警陳崇文被判8月緩刑3年 19:122019/07/22 社會 警開9槍擊斃移工 一審判8月 04:102019/07/23 社會新聞 網軍不安自首 黑韓無所不在 04:102019/07/24 政治要聞 中市府辦高風險作業危害預防觀摩 提升職場安全 17:112019/07/24 生活 烏日麻園溪東西路況不佳 里長建請市府重鋪設 18:482019/07/24 生活 中央不給錢 中市嗆自辦台灣燈會 04:102019/07/25 社會新聞 航空城協議價購 配地比41％ 04:102019/07/25 地方新聞 新北勞工局女員工持西瓜刀 企圖砍副局長遭勸服 09:062019/07/25 社會 女員工持刀攻擊勞工局副局長 侯友宜：同仁要更關心 16:432019/07/25 政治 社會熱門新聞 路衝圍牆設計像馬路 用路人傻傻直行恐上天堂 - 社會 - 中時 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 理髮小妹幫老闆吹喇叭 老闆娘怒剃她毛 - 社會 亮西瓜刀要砍勞工局副局長 女課員3萬交保 - 社會 - 中時 男餐廳吃飯遭陌生女塞了好幾萬 真相讓人鼻酸 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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