《ESPN》集結20位NBA教練、管理階層與球探，針對今年夏天休兵期間各隊操作做出評比，在選出其中最爛操作時，6人表示看衰尼克今夏操作，甚至無法理解尼克到底真正用意為何，不僅沒有挖來任何頂級球星加盟，只是一味胡亂補人。

「可能有人認為尼克做得不錯，保持陣容靈活度，但我連蘭道爾都不看好，也不懂他們如何振作，」某東區球隊高層表示，「我猜他們認為這樣操作比花費8000萬美元簽兩名球星還好，感覺就像以後你沒有每頓飯都吃麥當勞或漢堡王。」

「或許你這樣吃，看起來變得比較健康了，卻可能只因你沒辦法吃得更不健康而已。」畢竟尼克今夏挖來蘭道爾、泰吉布生、波提斯與馬可斯莫里斯4名大前鋒為主，徹底擠壓諾克斯、米契爾羅賓生兩名年輕長人發揮空間，這種操作確實令人困惑。

另外也有6人選了太陽用3年5100萬美元跟前爵士後衛盧比歐簽約當作最爛操作，一名東區球探表示，「太陽在盧比歐身上花了一大筆錢，但他根本沒那麼好，或許這是太陽所能找到的最佳控衛選擇，可是盧比歐只能算泛泛之輩。」

(中時電子報)