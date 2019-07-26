英國前外相強生23日當選保守黨黨魁，成為新任英國首相。外界除了關注他如何帶領英國脫歐之外，先前因香港反《條犯條例》與北京關係陷入僵局的英國，在新任首相上任後，中英關係的走向。對此強生先前曾表示，英國不僅會非常「親陸」，他對北京的「一帶一路」懷有極大熱情，並對中國大陸國家主席習近平的計畫非常感興趣。

對於中英關係走向，新英相強生表示，新政府不僅會非常「親陸」，他對北京的「一帶一路」懷有極大熱情，並對中國大陸國家主席習近平的計畫非常感興趣。

強生（Boris Johnson）去年1月還在擔任英國外相時曾接受「鳳凰衛視」訪問時表示，脫歐之後若英國想要有更好的發展，就必須擺脫政治束縛，擴大與中國大陸之間的合作。對於中英經貿關係，強生表示英國應該借助一帶一路倡議，而他一直在了解「一帶一路」，且英國對一帶一路充滿熱情，對習所做的很感興趣，並強調「別忘了英國是第一個參加亞洲基礎投資銀行（亞投行）的西方國家」，「我們非常支持中國大陸（pro-China），我們是歐洲最開放的經濟體，也別忘了我們是對中國大陸資金最開放的國家」。

此外，強生還提到英國歡迎陸資公司參與欣克利角（Hinkley）核電站，以及自己女兒還在學中文，中國大陸是英國青年世代最需要了解的國家，而英國也有15萬陸留學生，這對英國社會很有益處與貢獻，相信倫敦是全球中陸生最多的城市。

不過目前在中英關係上除了香港反《條犯條例》爭議之外，中國大陸電信巨擘華為是否能參與英國5G建設也是新政府的棘手問題，但此次訪談並未提及強生對華為的相關意見。英國政府22日以引發國家安全擔憂為由，延遲是否將限制或禁止華為的決定。

中國外交部發言人華春瑩也對此回應，中方重視發展中英關係，願意同英方一同努力，本著互相尊重、合作共贏的精神，深化兩國政治互信，拓展包括「一帶一路」合作在內的各領域務實合作和人文交流，擴大雙邊關係的合作面和積極面，推動中英關係持續穩定健康發展。

她表示，中英雙方應該在共同維護多邊主義和自由貿易、應對全球性挑戰方面作出更多努力和貢獻。

(中時電子報)