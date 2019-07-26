對於國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務透過華航走私菸品一事，蔡英文總統25日接受媒體聯訪前，府方人士使用「超額採購」一詞，而蔡英文臉書使用「大量購買」的用語。對此，國民黨桃園市黨部副主委于北辰質疑，「超買不是走私？當我們是傻子？」

蔡英文總統25日在參加「亞洲生技大會」後接受媒體聯訪，總統府人士在訪問前表示，「針對這次利用總統出訪，有超額採購免稅菸品的事件，總統先發表相關看法，稍後再由媒體進行相關詢問」。

隨後蔡英文表示，因為這個事件所顯示出來的長期累積的陋習，我們看到的是國家的體制、管理的機制跟執行法律的鬆散，對我來講是難以接受、不能接受的事情，所以我已經下令所有單位都要配合司法機關的偵查跟辦理。第二點就是說在第一個時間我們也做內部檢討，也做人事的調整，那麼昨天我也任命邱國正主委轉任國安局局長，邱主委也是將來的邱局長他是歷練非常的完整，治軍非常嚴謹，他也長於領導統御，更擅長於溝通，所以我期待他對於我們整個國安系統的整合，還有相關的整頓的工作，都能夠勝任，我也請他就我們這次的事件做一個檢討，在一個禮拜之內提一個完整的報告給我。第三點我想要表達的就是說這次我們的出訪，長達12天，是有史以來最長的一次出訪，這次出訪的成果，應該是相當的豐碩，我們第一線的外交人員非常辛苦，因為這個事件的發生使得我們第一線同仁的外交的成果跟努力被失焦了，甚至於被掩蓋住了，在這裡我們要表達一個歉意，我們外交同仁確實非常努力，他們也表現得非常的好，希望我們社會要給他們肯定。對於這個事件，我們希望司法機關可以徹底清查，也希望相關單位都配合司法機關進行調查。

而蔡英文臉書對於此次事件的用語是「國安局特勤人員『大量購買』免稅菸品的不當行為」，且臉書連續發4篇文章，全部都是用「大量購買」一詞。

對此，國民黨桃園市黨部副主委于北辰也在臉書生氣地質疑，這是超買不是走私？所以⋯走私=超買，搶劫=超拿，非禮=超摸？當我們是傻子？

按根據「菸酒管理法」第45條第4項規定：

「入境旅客隨身攜帶菸酒超過免稅數量，未依規定向海關申報者，超過免稅數量之菸酒由海關沒入，並由海關分別按每條捲菸、每磅菸絲、每二十五支雪茄或每公升酒處新臺幣五百元以上五千元以下罰鍰，不適用海關緝私條例之處罰規定。」

根據「旅客攜帶菸酒入出境規定」：

(一)免稅規定：捲菸200支

(二)限量規定(有申報，超過免稅數量規定)：捲菸5條(1,000支)，如超過本表限量規定，就超逾部分辦理退運。

(中時電子報)