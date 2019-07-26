王瞳、馬俊麟在本土劇《大時代》飾演情侶，戲外也爆出不倫緋聞，引發馬俊麟妻子極大不滿，已做好隨時離婚的心理準備，而王瞳傳出與男友艾成8年情轉淡，雖然尚未分手，但兩人關係已變得像家人。然而稍早又傳出馬俊麟妻子已帶著一對雙胞胎兒子搬離愛巢，對此馬俊麟昨晚特地在臉書開直播澄清，坦言自己「真的有點生氣」。

馬俊麟被爆妻子帶著雙胞胎兒子離家出走，稍早他也特地開直播澄清，並讓一雙寶貝兒子正臉與妻子的腳入鏡，企圖證明妻子與小孩仍在家中。馬俊麟更以「身正不怕影子斜」來強調自己與王瞳關係清白，直言社會上很多人都在看他好戲、看他出糗，準備見縫插針。

「譬如說，啊對所以你們之前就是一起洗頭一起吃便當什麼什麼之類的，然後再把它們綜合起來、綜合在一起。」馬俊麟也順便澄清先前與王瞳各種不倫傳言，包括與拍戲空檔與王瞳在淋浴間一起洗頭、同吃便當等，他說其實根本不是媒體寫的這樣子，真真假假、假假真真，就如同雙宋離婚一樣，「你根本不是韓國人，也不認識他們，憑什麼去評斷他們婚姻生活是怎樣」，直斥若不知道真相那有什麼好說的，就算知道又如何，人家婚姻是人家在過。

馬俊麟話一說完，就以老婆要他不要再講了為由，關掉直播走人。然而據中國時報報導，馬俊麟妻子與小孩的確離家出走2天，住在西門町，昨晚才被馬俊麟接回家。

(中時電子報)