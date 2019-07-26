實在太可怕。一名男子近日身體狀況極差，不只頻尿無法忍，皮膚更長了奇奇怪怪的紅疹，由於他最近喝茶時都覺得有怪味，懷疑是原因，因此在自己的辦公桌偷放了一個小型側錄器，沒想到一看才知道，竟然是身邊20多年的同事在搞鬼。

根據《梨視頻》報導，事件發生在廣東東菀，受害者說，自己習慣工作時配茶，但近日來茶的味道都有種說不出的怪味，且自己身體狀況急轉直下，不但頻尿憋不住，雙腳還長了奇奇怪怪的紅疹，容易暈厥想吐，驚覺事情不對勁，看完醫生後便在自己辦公桌上設置了小型的側錄器。

之後男子將畫面紀錄翻出來看，才發現竟是旁邊共事已經20年的老同事在搞鬼，這個同事都趁他離開座位時，偷偷加入不明液體，氣得男子拿著影片去質問。

然而這個惡同事完全不以為意，淡定表示「又不是天天加，只不過加了10次左右而已」，讓受害男子簡直氣炸了，立刻報警處理。

警方初步調查，判定惡同事偷加的不明液體是「去繡水」，具備強力腐蝕性，屬於強酸的一種。對於自己為何會遭同事下毒，受害男子表示自己毫無頭緒，因為對方已經跟他當了20年同事，也沒跟他起過衝突，不敢相信這種推理小說中的情節竟然真實發生在自己身上。

(中時電子報)