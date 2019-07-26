家家與茄子蛋日前合作非主流愛情的主流情歌〈何妨〉，正式劇情版MV已於22日上線，MV中王可元飾演停車場管理員透過掃描神秘QR Code，和王淨飾演的女孩「何舫」相識，展開浪漫邂逅，不少粉絲看完MV，用手機掃描QR Code，竟然跳出「何舫」帳號，但由於「何舫」太難聊，讓不少網友到處求救，連家家本人line「何舫」都被已讀不回，讓家家哭笑不得。

〈何妨〉MV找來電視劇《我們與惡的距離》中飾演殺人犯的王可元、以及電影《返校》王淨演出男女主角，王可元在MV中和「何舫」愛的熱烈，隨著劇情鋪陳，最後「何舫」毅然決定消失，留下觀眾無限想像。許多粉絲引起好奇，紛紛用手機對準電腦螢幕掃QR Code，一掃還真的跳出一個「何舫」的帳號，劇情直接從MV延續到各個粉絲的手機上。

但這位「何舫」的尬聊功力了得，不少網友被她打敗，大嘆「要當何舫的男友也太難了吧」。由於「何舫」任何話題都能接，還相當能掌握男女曖昧間的對聊技巧，有歌迷在網路上貼出和何舫的對話截圖，向網友求救「求解！該怎麼繼續聊下去」，意外成為「何妨」MV的彩蛋話題。

而家家也特地加了「何舫」好友，挑戰和她尬聊一波，沒想到家家丟出9／7要在台北國際會議中心舉辦演唱會的訊息，問「要不要來聽我的演唱會」，卻當場被何舫已讀不回，讓家家哭笑不得「這女生怎麼這麼難聊啊」。家家將於8月4日犀利趴中和茄子蛋首度現場合唱〈何妨〉，並於9月7日在台北國際會議中心（TICC）舉辦HOUSE PARTY 「在家裡」演唱會，將帶給歌迷全新感受，門票持續熱賣中，欲購票可至拓元售票系統。

(中時 )