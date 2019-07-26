一名男網友分享自己曾經被交往半年的女友，幫他戴了至少十幾頂綠帽的難過經驗，原PO在臉書《戀愛公社》PO文，表示自己大學交了一個女友，卻無意中發現對方手機的秘密，發現自己戴了10幾頂綠帽，女友愛妹對象無數，光砲友就超過十人，讓他相當難受。

他表示，自己大學時期交了女朋友，因為「一根菸」而相遇，他描述「起初的我對她完全信任，她的所說所為我從來沒懷疑過，但後來我們開始同居後我逐漸發現了蛛絲馬跡…」因為會有許多不認識的名字和電話打來，但女友都說不重要，直接關靜音忽略不接，直到某天女友忘記登出電腦上的LINE，原PO才知道女友一直跟其他男人搞曖昧，對話內容露骨不說，甚至還拍了一些私密照片。讓他相當生氣，女友甚至回應，「如果一段感情沒跟其他人曖昧，那這感情怎麼會長久？」原PO也直接告訴她，「如果你要抱持著這個想法跟我在一起，那分手吧」，女友才「不停求饒」，原PO也選擇原諒。

不過原本以為女友會因此改變，但某天她說要去高雄找很久未見的女性朋友，後來女友要求原PO到高雄接她，到高雄等女友的原PO卻慘遭女友卻遲遲不回訊息、也不聯絡，甚至一直改約好的時間，甚至最後是女友的前男友載著她出現，那位前男友更走過來拍著原PO的肩膀說，「你好好珍惜跟她在一起的時間，你們不會長久的」讓他相當生氣。

更誇張的是，原PO後來發現，「女友跟他在一起開始就不斷的，在跟陌生人搞曖昧甚至約炮，從學弟、學長、網友、別校的、前任，光看到的就已經十幾個了」。最終兩人已分手收場，也應證了她前男友那句「你們不會長久的」。

有網友表示疑問，「被撞這麼多次不會鬆嗎真奇怪」，原PO也幽默的回應「當時我有個稱號叫空X王」。

(中時電子報)