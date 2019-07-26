詐騙電話擾人生活，幾乎所有人都碰過，有人選擇直接掛掉，也有人會忍不住飆罵，但這位女士更是反整了詐騙集團一把，只是內容讓網友忍不住掉淚了。

一名媽媽在《爆廢公社二館》分享自己經驗，表示日前接到了一通詐騙電話，電話一接起來，就聽到有個小男孩哭的淒厲，大聲喊著「我要媽媽」，但原PO聽到後，只是淡淡表示：「如果我孩子能喊媽媽，我會非常謝謝你」，讓詐騙集團不知所措，忍不住反問「為什麼」。

原PO回答「我的兒子腦癱了，不會走路，也不會吃東西，更不會說話，我已經一個人照顧他18年了」，詐騙集團一聽後，沉默了一會兒，對她說「真的很抱歉，打擾妳了，希望上帝祝福妳」，就掛上了電話。

網友看到都忍不住落淚：「母愛好偉大」、「辛苦妳了，18年真的不簡單」、「詐騙集團還有最後一絲良心」、「文字輕描淡寫，但感受到滿滿的情感」。

原來這名母親是曾上過新聞「最強母愛」的單親陳姓媽媽，陳媽媽的兒子在6個月時就被確診罹患重度腦性麻痺，時常進出加護病房，病危通知更是不知道發出過幾百次。

兒子身形嚴重扭曲，完全無法自主走動進食，陳媽媽只能每天抱著兒子上下樓，萬念俱灰下，朋友推薦她帶著兒子去嘗試馬拉松，兩人通過終點時，群眾群起鼓掌，兒子笑得相當開心，從此陳媽媽就時常帶著兒子跑馬拉松，至今跑了將近70場，從來沒有一次在中途棄權，只為了兒子露出更多笑容，也因此上了新聞，被網友稱說「最強母愛」。

(中時電子報)