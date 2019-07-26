土耳其已正式被美國從F-35計劃中剔除

洛馬公司高級主管週二在與分析師進行電話會議時表示，在美國政府決定禁止F-35出售給土耳其之後，該國所訂購正在線上生產的F-35戰機很快就會找到新買家。而自第13批次之後，F-35A的造價將跌破8千萬美元（約合台幣25億）。

據《美國海軍學院新聞》網站報導，上週土耳其已開始接收俄羅斯製造的S-400防空系，美國已正式將土耳其從F-35計劃中除名。五角大廈官員認為，如果使用F-35的盟國也同時使用俄製S-400系統，可能會暴露F-35戰機隱形功能的漏洞。

洛馬公司首席執行官休森(Marillyn Hewson)周二在電話會議中指出，土耳其的F-35訂單一年多來一直很多變化。為此洛馬公司準備了應急計劃，目前原屬於土耳其訂單中有8架F-35A正處於不同的建造階段，洛馬將為這些F-35尋找新的買家，這個問題不大。例如6月波蘭就表示有意購入32架F-35，日本也想增加訂單，他們都在對上述的這批戰機進行評估，一切狀況都很令人滿意。

至於土耳其供應鏈，休森表示，洛馬已經就減少土耳其供應鏈的問題研究了幾個月，預計將在3月份全部解決。美國防部副部長上周也表示，美國已撥出5~6億美元，用於協助製造商尋找新的零件來源。

報導說，洛馬公司正準備F-35聯合計劃辦公室進行下一次合約談判，從長期的層面上尋求為該公司F-35計劃提高獲利。上個月，聯合計劃辦公室和洛馬公司達成了一項340億美元的協議，以建造接下來12、13和14批次的F-35戰機。若以此為基準，F-35A的單位成本從13批次起將低於8000萬美元，而短場起降的F-35B與艦載型F-35C的價格也會因產量增加而相應地下降。

報導說，從第15批次開始，洛馬希望轉向固定價格合約，以便能夠保留些利潤用於彌補外國客戶時的出口價差，也能早日回收投入的資金。

(中時電子報)