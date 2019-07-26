柯文哲幕僚曾表示，郭柯配可能性不高，但並不排除策略結盟，資深媒體人陳敏鳳則直指，若郭柯再加一個人進來整合，這一組才會更強。

陳敏鳳分析說，郭柯要整合，不會只有兩個人，僅兩個人沒有用，因為兩個人票源重疊度太大了，所以7月底8月初，郭台銘就會跟柯P做整合，所以柯才說9月1日再宣布選不選，若整合成功，國民黨可能會分裂。

不過陳敏鳳卻認為，即使國民黨分裂，韓國瑜也不見得會輸，因韓、蔡、郭柯3組民調都在誤差範圍內，會是很激烈很激烈的選戰。但若郭柯後面再加上一個人，這一組會更強，陳敏鳳不說這個人是誰？民進黨立委郭正亮脫口：「說不會脫黨的那個？」

陳敏鳳在政論節目《新聞面對面》點出，郭柯要整合一定要三方談，不會是兩方談，因為柯文哲和郭台銘的票源重疊那麼多，沒有什麼意義。柯P可能會退到不要直接配，郭柯這組若能整合其他人進來，才會是整個產值比較高的候選人，加上柯若能強力助選，這組擴充性將會很大。

(中時電子報)