郭彥均與雙胞胎弟弟郭彥甫2006年以歌手身分出道，2008年主持至今，弟弟2016年投身藝術，郭彥均在主持路上始終堅持，他近年主持《WTO姐妹會》、中天《來去CHECK IN》節奏越來越自如，他坦言這11年的主持之路，心境有極大轉變，「以前當工作，現在則是放鬆、享受。」

很多人覺得外景很苦，不管藝人當下遇到什麼事，攝影機一打開，就必須揚起燦笑把當地美景佳餚介紹給觀眾，郭彥均回憶剛主持《食尚玩家》時，每次遇到形容口感就各種緊張，只能在工作空檔緊盯曾國城、浩角翔起節目上如何描述，他憶及那時透露，「當時很痛苦，根本四面楚歌。」他回憶初期有次外景，一行人從大清早錄到晚上的夜市，其實已疲累不堪，沒想到他卻聽到後面的路人酸言，「好跩喔。」當下的難過無法筆墨形容，但他後來逐漸體悟，這行其實就是服務業。

郭彥均的主持養分來自生活。（郭彥均提供）

郭彥均在多年外景主持經驗下，領悟出道理，「攝影機前只是外景一小部分，攝影機後面才是更大的部分，你跟整個團隊相處很重要，我現在可以繼續出外景，其實是因為人跟人的快樂。」但他也透露背後的隱憂，「但我也擔心，有天心累了怎麼辦？我的主持養分來自生活。」

郭彥均（左）感謝愛妻小豬的全力支持。（取材臉書）

對郭彥均來說，一周被3天外景、2天棚內錄影填滿，剩下的時間無條件給妻女，採訪這天是他的假日，老婆小豬跟女兒也在一旁陪伴，他透露，「老婆讓我無後顧之憂，沒有任何怨言，但她唯一要求，就是不工作時我完全投入家庭生活。」至於工作遇到那麼多女明星，老婆是否擔心，他笑說：「我是緋聞絕緣體，老婆很棒，她知道我眼裡容不下其他人，不用特地報備，她很相信我。」

郭彥均了解運動員的努力。（郭彥均提供）

郭彥均透露自己有個主持夢，他希望可以在節目上找來明星跟運動選手競賽，身為一個拿過全國冠軍的跳遠選手，他知道運動路上，選手付出多大的努力，更知道很多時候選手的努力不會被看見，他很期待能透過節目，讓更多選手被看到，也讓運動概念深入每個人心中，「多少預算都沒關係，我可以主持、企劃，做很多事。」他年少為了跳遠至今仍受椎間盤突出之苦，但運動人永不放棄的精神其實早已深存他心中，或許，這正是他能一直堅持主持的最大養分。

(中時 )