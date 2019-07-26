哈孝遠與空姐老婆瑄瑄25日參加衛視中文台《一袋女王》，兩人3月底喜迎兒子哈寶，預計12月22日在寒舍艾麗酒店舉行婚宴，並於9月拍婚紗，瑄瑄透露還想再瘦8公斤，她無奈表示，「大家都說餵母奶很快瘦下來，但我好像是例外，反而變胖。奶量充足到可以提供一家人做拿鐵。」兩夫妻喊話一起努力減肥。

哈孝遠爆料兒子喜歡長髮膚白正妹，只要是年紀稍長或男生，每抱必哭甚至還會踢腿想掙脫，他笑說：「他就是我兒子啊，喜歡年輕女生，我阿姨抱就哭，但表妹抱他就可以。」他提及連同學的婆婆要抱，兒子都掙扎大叫，堅決不服從，但是只要符合兒子審美條件的女性出現，他乖巧躺在人家懷裡，甚至安然入睡，「我大概是唯一的一個男生，可以抱他超過20分鐘的。」

瑄瑄未來會重回空姐崗位，她表示，「兒子剛出生時，我母愛大爆發，沒想到很快就大崩潰，不得不說相較之下，上班真的好簡單。」哈孝遠一旁補充，「她從月子中心回家第3天，就開始找保母。」說完現場一陣大笑。

(中時 )