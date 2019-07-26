新光三越台北信義新天地最新打卡熱點「蓋亞」地球，懸掛在A9和A11之間。（新光三越提供）

新光三越信義A11 2F新櫃BONCHu期間限定活動，27日前與蓋亞地球打卡可以11元購買指定飲品，龍井香片、邦喬式紅茶、碳培鐵觀音、一品青4擇1，每日限量60杯。（新光三越提供）

新光三越信義A11 2F新櫃BONCHUn，冠軍飲品黃金葡萄柚綠75元。（新光三越提供）

新光三越信義A11 2F新櫃OCEAN BOX經典炸魚薯片盒，套餐230元、單點150元。（新光三越提供）

新光三越信義A8 3F即日起至8月29日有法老的擺飾台。（新光三越提供）

新光三越信義A8 3F即日起至8月29日有法老的擺飾台。（新光三越提供）

報導郭家崴

新光三越台北信義新天地A8和A11 2樓「Sky Street」空橋美食聯手創造奇蹟，今年上半年吸引400萬人流，昨（25日）A11再引進曾在華山藝文特區快閃、IG火紅的「OCEAN BOX」時髦炸魚店，與網美喜歡的漸層創意鮮果茶「BONCHu」2個全台首櫃，看好今年空橋來客可增100萬人，目標破千萬人。

「OCEAN BOX」由前棒棒堂成員謝睿宸Richard與弟弟一起創立，因爺爺謝有志是從事遠航漁業的「魷魚大王」，從小就愛吃海鮮，去年帶自創服飾品牌NE.SENSE參加倫敦時裝周，想把英式炸魚做出台味，選用自家創立的「海自慢」台灣竹筴魚搭配威士忌麵衣，再以紅、白、藍配色外帶盒串聯台、英意象，試營運期間全面95折。

「BONCHu」發跡於中原大學學區，以法鬥為品牌標誌，訴求認養代替購買獲得認同，這回與新光三越聯名「火蘋果」果汁；27日前有期間限定活動，消費者與蓋亞地球打卡，可以11元購買指定飲品，龍井香片、邦喬式紅茶、碳培鐵觀音、一品青4擇1，每日限量60杯。

此外，現有8個空橋店家，除敘思花藝外都是美食，其中，去年底進駐的A8「PABLO現烤半熟起司塔」全台首店，明星商品Pablo mini開幕首月賣2萬個；A11「佳佳甜品」連續3年獲米其林肯定，開幕至今賣出10萬碗甜湯。

去年信義區全年有5000萬來客，今年上看5300萬人次，回顧近4年空橋居功不小，2016年7月起帶來比前一年多3成人潮，至今每年皆成長10至15％。根據新光三越統計，信義4店停車場人流占3至4成、1樓也是3至4成、2樓占3成，1樓總來客是2樓的2倍，空橋經濟不可小覷，帶動A9上半年餐飲成長近4成、A11餐飲成長近1成。

除了空橋美食，信義4店有各類打卡熱點，包括懸掛A9和A11之間、由Discovery與英國藝術家合作的7米大飄浮地球「蓋亞」；A11有漫威 80周年限定店、超人力霸王快閃限定店，與小勞勃道尼曾分享的瓦楞紙藝術「虛偽叢林」X-Runway 櫥窗展覽，以及周杰倫都去打卡的信義運動場X-plaza。

另，A8每月主題特展「Travel The World－埃及玩一夏」，打造法老的擺飾台、人面獅身像、轉角畫廊3個打卡點；B1秘密基地有7 噸的沙子堆成的7米寬「法老沙灘」，8月17日還會號召百名小工匠至4F 戶外廣場打造古老金字塔。

(中時 )