買滷味、牛乳400元有找 在全聯中千萬發票 02:582019/07/26 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 5、6月統一發票開獎，全聯開出千萬特別獎。（郭家崴攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 報導郭家崴 5、6月統一發票昨（25日）開獎，全聯福利中心彰化福興門市開出千萬特別獎，有消費者買古早味肉捲、滷味拼盤、福樂蘋果牛乳等食品只花397元，幸運中了1000萬元。 另，宜蘭三清門市也有人花284元買福樂全脂保久乳、多多活菌發酵乳、波蜜果菜汁，中了200萬特獎。根據全台有近千店的全聯統計，5、6月共開出超過37萬個獎項，中獎人次相當高。 (中時 ) #全聯 #門市 #福樂 #發票 #牛乳 也許您會感興趣 推薦閱讀 遭起底月入500萬！「痛苦歌王」怕被綁架 19:222019/07/22 娛樂 台中購物節開始抽獎了 你知道怎麼對獎嗎？ 19:352019/07/22 旅遊 全聯急凍鮮物 1年挑戰賣2億元 23:362019/07/22 旅遊 瞄準自煮經濟 全聯強打冷凍生鮮 04:102019/07/23 產業．科技 《文創股》大宇資跨足紅酒市場，投資門市及線上服務 08:012019/07/24 財經 曬143萬現金買金條發票 臉書曝：他韓粉名醫 20:402019/07/24 社會 5、6月發票千萬獎號46356460 完整獎號看這裡 13:362019/07/25 財經 到小七抓寶！7-ELEVEN門市變身寶可夢道館 16:012019/07/25 財經 太幸運了！花50元買統一麵包 中千萬大獎 16:372019/07/25 財經 全年最便宜 全聯中元節3000商品買1送1起 20:382019/07/25 生活 生活熱門新聞 吳宗憲下場會如何？宅神39字超酸：我先擬好了 - 生活 接到詐騙電話！她1句話讓罪犯秒道歉 網友卻哭了 - 生活 肝膽胰臟醫：這食物降脂肪肝最有效 - 生活 華航記者會大陣仗釋疑？網譏：為何這2人沒現身 - 生活 茶有怪味喝下肚生重病 他裝監視器一看嚇壞了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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