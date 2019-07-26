報導郭家崴

5、6月統一發票昨（25日）開獎，全聯福利中心彰化福興門市開出千萬特別獎，有消費者買古早味肉捲、滷味拼盤、福樂蘋果牛乳等食品只花397元，幸運中了1000萬元。

另，宜蘭三清門市也有人花284元買福樂全脂保久乳、多多活菌發酵乳、波蜜果菜汁，中了200萬特獎。根據全台有近千店的全聯統計，5、6月共開出超過37萬個獎項，中獎人次相當高。

(中時 )