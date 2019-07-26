陳璽安。粘耿豪攝

陳璽安。粘耿豪攝

陳璽安。粘耿豪攝

陳璽安。陸沙舟攝

陳璽安。陸沙舟攝

陳璽安。陸沙舟攝

新人陳璽安第一次挑梁演出福斯新戲《遺失的1／2》，星運不錯，30歲的他，俊俏秀氣外型不僅看不出實際年齡，還有一張超級明星臉，曾被說像李棟旭、吳尊、李國毅、山下智久等，氣質則像潘安邦。原來他的外型是遺傳，爸爸曾被說像周潤發，哥哥像木村拓哉，一家人看來都是高顏值。

陳璽安輔大哲學系畢業後到美國讀加州大學，再轉到洛杉磯電影學校主修導演、副修編劇，因為對表演有興趣，曾報名好萊塢的表演學校上短期表演課，後來在大陸接演微電影及網劇。他27歲時，在美國投入1萬美金和友人成立活動製作公司，亦曾入選「2019十大傑出在美華人青年」。

陳璽安身高183公分、體重67公斤，談過7、8次戀愛，最長一段是16歲初戀談4年多，以前當過模特兒的他，曾和模特兒交往半年，大家好奇對象，他笑回：「分手後把照片都刪了。」最挫折戀愛經驗是曾和女方交往1個月，發現自己變「小王」，女方已跟正牌男友交往3年還半同居，他攤牌後，女方即人間蒸發。

他表示現在在美國有個交往2年、小他2歲的大陸女友，2人談遠距戀愛，女友對他回台演戲不反對，也坦言女友對演藝圈不了解，「女友是吃瓜群眾（即不明真相的群眾），所有消息只來自媒體，我家人也是，所以有時候很難跟他們解釋，也會有爭吵，只能慢慢說服，透過作品讓他們看」。

陳璽安的長相，高中時就被注意，20歲時去羅志祥簽唱會找友人，還被羅志祥粉絲認錯大喊「李國毅」，讓他相當尷尬。他外表雖俊秀，但在職場上不是無往不利，過去試鏡時曾以「長太帥」被打槍，「這理由很爛，說我演不好、沒人氣都可以，我覺得可能是一個藉口」。

他的清新氣質男女通吃，職場上曾遇潛規則及鹹豬手，曾被洛杉磯某間華語電視台的男長官摸屁股，並當面開價要包養他；在大陸演戲時，曾遇酒醉女老闆把他載回家拖上樓，要他陪過夜，他多次拒絕，後來發現戲分幾乎都被刪減。他回台當演員，最期待能演出探討人性面的角色，演男男BL劇也可以？他笑回：「沒問題，表演嘛。」圈內他最欣賞的女演員是張鈞甯，未來盼有機會合作。

(中時 )