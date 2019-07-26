想到夏天的旅遊景點，陽光、沙灘免不了，四面環海的台灣夏天好玩活動也一籮筐！讓我們騎著能瘦身、看美景的單車旅行趣！2019自行車節系列活動之一的「Light up Taiwan 極點慢旅」已展開。以北海岸來說，在台灣極北點－富貴角燈塔，八角造型的燈塔黑白又時尚，這還有一個只能容納一個人的秘密景點能看欣賞海天一色；在，在石門的麟山鼻步道品綠意，大吸芬多精，賞風稜石遙望白沙灣。漫步好自在，騎單車追風也愜意！

結合慢活、生態和環保的自行車旅遊近來很夯！2019自行車節系列活動之一的 Light up Taiwan極點慢旅活動也已熱鬧展開！分別為7月27日「極東點-三貂角燈塔騎遊」、8月10日「極西點-國聖港燈塔鹽田慢旅」、10月12日「極南點-鵝鑾鼻燈塔佳樂水慢旅」及11月16日「極北點-富貴角燈塔騎遊」！來看看首先秋冬登場的「極北點-富貴角燈塔騎遊」有什麼亮點！

外表八角型，塔高14.3公尺的富貴角燈塔位於台灣本島的極北處，前往富貴角燈塔路途中，沿路可欣賞有因大屯火山爆發所遺留的礁岩溝槽，加上海邊獨特的自然生態，冬天綠意盎然的有老梅石槽、五月有滿山遍野的百合花、夏天盛開天人菊，藍天碧海加上美麗燈塔，此處成為許多新人拍婚紗的首選。

一般都是白色的燈塔，然富貴角燈塔被塗成了黑白相間的顏色，最主要就是方便船隻辨識燈塔，這也加裝了強力的霧笛，避免附近往來船隻相撞！在燈塔處，還有一個如防空洞的秘密景點，僅能一個人往下通過，洞裡有一個長方形窗戶，能一窺北海岸的海天一色。

石門的「麟山鼻步道」，因北海岸地處東北季風的迎風面，風吹與海蝕雕琢出嶙峋的風稜石。

緊接著來到石門的「麟山鼻步道」，因北海岸地處東北季風的迎風面，風吹與海蝕雕琢出嶙峋的風稜石，有稜有角，好不壯觀。目前這裡規劃成的「麟山鼻遊憩區」，設有人行步道、木棧道設備等，除可欣賞海濱風景外，更可觀察海中淺灘生態，也有以希臘風為設計的海邊咖啡廳設立在此，品香醇咖啡、欣賞海天一色，靜靜享受旅行美好！

走完步道後不免有些疲憊，在北海岸這也有好吃的海鮮餐廳，鄰近不遠處就是知名的海產聖地—富基魚港。這裡每日提供各種活跳、生猛的海鮮漁產，可現場挑選鮮貨交由街道旁的餐廳烹調為料理。

吃飽喝足後也能在這泡湯，陽明山的酸性硫磺泉、金山的海底溫泉各有千秋，泡在暖和溫泉裡，欣賞山海美景，也洗滌一天的疲憊，累積滿滿能量在繼續下日的旅程。北海岸之美說不盡，然因路途較遼闊，最自在也最環保的旅遊方式就是騎單車，今年的Light up Taiwan極點慢旅活動也將在11月起跑！讓我們用最環保、樂活的方式看北海岸，嘗海鮮、泡湯、逛老街、從日出到日落，放慢腳步在美景中看見台灣！

(中時電子報)