曾沛慈25日出席擔任Hit Fm聯播網hito大台柱，去年初被拍到與王家梁在車上激吻，豈料戀情曝光不久，她就宣告單身，現場被問及感情近況？她表示在去年下半年時，赴美國旅遊，認識了一位圈外的華裔男生，讓她萌生結婚念頭的對象，也主動跟對方說「我欣賞你」，可惜短暫交往一個月，因個性不合就分手了。

而她加盟亞神音樂後推出首張專輯《謎之音》，一推出新歌MV預告，身邊好友力挺幫忙分享，至於王家梁是否有分享？她搖頭說：「沒有聯絡，基本上，希望全部的心力都在明年演戲、金鐘入圍上，專注在現在的事情上。」

在活動上，曾沛慈提到如果身高在160公分以下，桃花可能會是現在的5倍，她提到與好友嚴正嵐、林予晞聚會時玩起遊戲，所有的問題都要直覺回答，當嚴正嵐問她「有時間談戀愛嗎？」與「想好好談戀愛嗎？」她當下都頻搖頭「心思暫時放工作上，喜歡自己就好。」

而曾沛慈在《我們與惡的距離》中演技表現亮眼，在音樂上她也拋開過去率性陽光的印象，新專輯要讓大家進到她的內心，朝天后之路邁進。現在的曾沛慈，想要先拿到的是金曲獎還是金鐘獎？曾沛慈選擇了金鐘獎，她談到「《我們與惡的距離》就可以報名今年的金鐘獎，所以如果有機會入圍，就先拿金鐘獎，新專輯《謎之音》再來挑戰明年的金曲獎。」

(中時 )