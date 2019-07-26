針對2020總統大選，不僅韓國瑜向郭台銘喊話，柯文哲也在向郭喊話。韓國瑜要如何去跟郭整合？國民黨台南市黨部主委謝龍介直指，郭不一定要當副手，韓國瑜可以請郭來當經濟特使，他才可以和各國元首繼續接觸。

謝龍介在政論節目指出，郭台銘若沒有出馬參選，他若挺韓，韓會有優勢；若挺柯P，柯變得有優勢，那韓國瑜要怎樣去跟郭整合呢？讓郭去當副手失格，應該要給他比副手還高的位置。以郭和世界元首都能接觸的情形下，他當副總統，每個地方都不能去，反而無法替國家拚經濟，郭應該可以當中華民國的經濟特使。

謝龍介強調，若要重用郭台銘、要跟他合作，若給他掛上副總統頭銜，各國都走不出去。但若讓他當經濟特使，這樣他和各國元首都可以繼續接觸。未來以郭台銘的產業經濟，加上韓國瑜的庶民經濟，確實可讓國家做一個徹底的改革。

前國民黨立委廖正井接受香港媒體《中評網》專訪時表示，郭台銘參加初選絕對真心誠意，可惜民調沒有出線，讓很多人失望，就看韓國瑜要怎樣化解。以郭台銘的國際關係這麼好，也許可比照李登輝時代找辜濂松當「無任所大使」，也請郭來擔任，讓郭代表韓國瑜跑遍全世界。另外，也可聘請郭台銘擔任首席總統府資政及經濟顧問團的召集人，來好好為台灣拚經濟。

(中時電子報)