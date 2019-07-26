@中國時報

總統府國安特勤走私菸案牽連甚廣，被指「山上有菸」的國安局特勤中心背了悶鍋，基層抱怨涉案收押的是山下總統府侍衛室少校行政官，他們根本管不著，且團購主要是侍衛室、總統府、國安會等，被譏稱山下「老菸槍」的大官才多，結果山下有事山上擔，基層士氣大受影響，昨天中午，總統府特勤先遣車隊竟發生車禍追撞，引起高度重視。

政院昨拍板勞動部「投資青年就業方案」，勞動部4年將投入近95億元協助青年就業。目標是4年內，青年失業率從8.47％降至7.4％以下。15至29歲的青年失業達6個月，只要經深度諮詢3個月內尋職成功，且連續就業3個月以上，1次發給3萬元；在職青年，持續進修參訓勞動部補助每人每3年可獲7萬元補助。

國安特勤人員走私香菸案如雪球般愈滾愈大，高雄市長韓國瑜昨痛批蔡英文總統，身為總統一定要有洞燭的能力、觀察的能力，還有分析事物穿透能力，從香菸走私事件，看到蔡英文治理能力出了問題，自然會影響台灣的未來跟安全。他更說，大家都說民進黨鬥爭很厲害，為什麼鬥爭？就因為後面有龐大利益！

政府捅出紕漏，一貫作風就是硬拗、蠻幹。轄下中央社不遑多讓，繼日前轉載《金融時報》對旺中謬誤百出的報導，昨再度以「出口轉內銷」手法，引述無國界記者組織指控旺中濫用法律騷擾《金融時報》記者席佳琳。中央社與無國界記者組織相互唱和，顛倒是非的功力，令人咋舌。看來，要中央社承認錯誤，無異緣木求魚，國內其他媒體，小心下一個就是你！

@旺報

南韓防空識別區與領空23日分別遭到中俄軍機侵入，南韓戰機並對俄機開火示警，對此，中俄國防部於24日證實，這是中俄首次進行「聯合空中戰略巡航」，未來還將「常態化」。事實上，在中俄軍機侵入南韓空域前，俄羅斯軍機於6月下旬時就曾首次配合大陸遼寧艦前出西太，派機「繞台」。

隸屬解放軍東部戰區空軍航空兵作戰旅的殲-20戰機24日首度曝光，象徵大陸正式邁入所謂5代機時代。而一般作戰旅，至少有24架戰機，殲-20形成戰力已是事實。而東部戰區防區主要面對台海作戰。

陸美雙方在上海恢復貿易談判前夕，中共中央機關報《人民日報》25日發表「鐘聲」署名文章，警告「美國一小撮所謂對華鷹派人士發表連署信件，惡意挑動中美對抗」，嚴重背離中美發展大勢，挑動中美對抗是危險歧途。

大陸《2019年上半年電影市場景氣洞察》顯示，今年上半年有8.08億觀影人次，比2018年同期減少近1億人次，直接影響電影票房，總收入311.7億元（人民幣，下同）比去年同期下滑2.7%，再次打擊已遭影音平台重創的影院業者以及電影市場。

@工商時報

新台幣對美元6月升值1.7％，壽險業匯兌成本大增。保險局25日公布，6月壽險業若完全未避險，則單月匯兌損失將高達1,873億元，創17個月新高，但壽險公司另有換匯及遠期外匯避險，單月有衍生性商品利益1,365億元，也是17個月最高，在收回183億元的外匯準備金後，6月匯兌損失仍高達325億元，創27個月新高。

盤中零股交易將於明年下半年實施，為台股繼逐筆交易後又一新制，其開放範圍與現行盤後零股交易標的相同，包含上市櫃個股、ETF、TDR及受益憑證，至6月底共計1,939檔，業者評估最快明年7月系統上線，10月推動當日沖銷交易作業。

根據外電報導，蘋果供應鏈表示今年新款iPhone出貨量目標約在7500萬支，對照過往新款iPhone實際出貨量動輒8000-9000萬支，今年預估量明顯不如以往。不過，今年的新款iPhone為「末代4G」，在明年即將跨入5G前夕，竟然也能維持去年水準、沒有再明顯下滑，已經是個好徵兆。在總量未能拉高的情況下，供應鏈就以鏡頭廠商的受惠最大，主要是拜鏡頭數量升級到三鏡頭和雙鏡頭之賜；至於規格提升的處理器等，也是受惠者。

房市買氣上半年逐月增溫，根據中央銀行公布6月全體銀行購置住宅貸款（房貸）餘額及建築貸款（土建融）餘額，各為7.143兆及1.953兆元，雙創新高；尤其年增率各為5.29％、10.16％，分別是97、82個月新高，反應房市持續升溫。

(中時電子報)