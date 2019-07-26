中華道教總會秘書長張肇珩（左起）、中華民國宗教與和平協進會理事長釋淨耀法師、宗教聯盟主席朱武獻、俊川開發股份有限公司執行長張摩西牧師、統一教台灣總會副協會長閔代璽25日舉行「捍衛宗教尊嚴」記者會。（姚志平攝）

民進黨延攬太陽花學運領袖林飛帆當副秘書長，強化「抗中牌」、「主權牌」，搶年輕票。但林飛帆一上任就捅馬蜂窩，指控台灣宗教系統與大陸相連，對台進行「紅色滲透」，引發宗教界不滿。佛教、道教、天主教、基督教一次得罪，港媒分析，這下民進黨麻煩了!明年蔡英文恐怕會大量流失宗教選票。

民進黨副祕書長林飛帆上周指控台灣宗教系統與大陸相連，對台灣進行「紅色滲透」，引發宗教界不滿。14個宗教團體發起連署，25日表示，林飛帆用「滲透」兩字非常嚴重，呼籲別把宗教帶入政治鬥爭。法師釋淨耀說，林飛帆應虛心接受抗議、真誠抱歉，「年輕人這樣隨意講，對小英總統的選舉絕對沒有幫助。」

據《中評社》分析，林對宗教界的批評，加上同性婚姻法案，引起基督教等團體不滿，蔡英文明年尋求連任，恐怕會流失大量宗教票，尤其是佛教、道教、天主教、基督教一次得罪。

宗教在台灣選舉一向有很大影響力，朝野政黨對宗教團體，通常都不敢得罪。民進黨秘書長羅文嘉日前指天主教台北總教區總主教洪山川「一直賣土地，甚至賤賣土地」，導致天主教台北教區代表將退出民進黨宗教委員會，黨主席卓榮泰還請人去溝通。

雪上加霜的是，林飛帆又抹紅，讓多達14個宗教團體要求民進黨、蔡英文必須要道歉。宗教界話講的很明，宗教聯盟主席朱武獻受訪表示，台灣有7成宗教人口，佛教、道教佔最大宗，若民進黨不道歉，對2020大選有嚴重影響。「宗教界也透露可能發動在2020選舉不支持民進黨。」

更早前民進黨就曾因為減香（為環保限制寺廟燒香數量）事件，讓宗教團體不滿，被對手操作成「滅香」，當時民進黨大動作澄清，就是擔心宗教票流失。 如今，宗教界對民進黨的不滿，因多項事件逐漸累積，明年蔡英文恐怕會大量流失宗教選票。

(中時電子報)