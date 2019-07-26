高雄市長韓國瑜本月中通過國民黨黨內總統初選，以44.8%民調支持度勝過前鴻海董事長郭台銘的27.730%。韓將出席國民黨本周日第二十屆全代會並致詞。但外界都好奇韓到底會說甚麼？文傳會副主委歐陽龍25日開記者會表示，「希望能讓韓自己發揮，韓是候選人，有什麼政策、主張，黨中央會全力配合，所以韓的內容並沒有給黨中央先看過」。

國民黨20全3次會訴求「拚經濟、找出路」。

國民黨28日將在新北市板橋體育館召開「第二十屆第三次全國黨代表大會」，正式提名韓國瑜為總統參選人，並舉行總統、立委參選人聯合造勢活動。此次全代會主軸是「革新團結、重返執政」，且在提名後，韓將發表演說，闡述他的參選動機和理念，也藉全代會向藍軍精神喊話，盼能讓藍營團結。

此外，包括馬英九、連戰、朱立倫等五位前主席、前立法院院長王金平，以及參選總統初選的周錫瑋及張亞中都將出席全代會。而對於初選期間最大對手郭台銘確定不出席全代會，歐陽龍說郭的問題會迎刃而解，但需要一些沉澱時間，盼郭會回到國民黨的懷抱。

上午通過韓國瑜的提名案之後，接著就會由黨主席吳敦義偕同韓國瑜手拿鋤頭，鋤破代表民進黨禍國殃民的施政，讓土地長成金錢樹；全體立委參選人也會陸續上台，手持保齡球推出，讓「綠色球瓶」全倒。

(中時電子報)