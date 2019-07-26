最新(25日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)及美國(GFS)模式顯示，下周進入「季風低壓槽 (紅線)」，易有擾動發展，有利颱風生成。(圖擷自tropical tidbits／吳德榮專欄)

台灣今受到太平洋高壓外圍影響，白天高溫炎熱，最高溫都在34至36度左右，午後雷陣雨，周六起3天高壓略減，給西南風及水氣發展空間，午後陣雨將會明顯增多外，下周進入季風低壓發展階段，有利熱帶低壓發展，恐有單個或多個颱風生成。

氣象專家彭啟明表示，預期即將發展為今年第六號颱風百合的熱帶性低氣壓，日本氣象廳尚未正式命名，預期周六往關西方向接近，周六日到關西關東可能略受到影響，有雨勢及風勢，交通可能稍微有些干擾延誤，但還算不大嚴重。

他說，台灣今天氣受到太平洋高壓外圍影響，白天高溫炎熱，有午後雷陣雨發展，但都較為零星局部。周六日一三天高壓略為減弱，給西南風及水氣發展空間，午後陣雨將會明顯增多，範圍也將更大些。下周二開始，太平洋高壓將逐漸增強，午後陣雨可能又會減少些。

他表示，下周即將進入8月颱風發展旺季，從目前的環境預測來看，下半周開始也將進入季風低壓發展的階段，很有利於熱帶低壓發展，也就是颱風發展的溫床。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，根據最新(25日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)及美國(GFS)模式，月底至下月初進入「季風低壓槽」內易有擾動發展，有利於單一或多個颱風生成。

下周進入「季風低壓槽」 有利颱風生成

(中時電子報)