高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選出線後，整合成為當務之急。然而最關鍵的韓郭能否整合，儘管韓國瑜竭盡所能展現誠意，看來並未想像中順利，眼看7月28日國民黨全代會即將到來，但卻不會出現五位初選候選人同台的畫面。許多有志之士直言，藍軍要贏得2020，韓國瑜當務之急，就是整合！

韓國瑜在國民黨總統贏得初選後，立刻馬不停蹄找了前新北市長朱立倫，也拜訪了前副總統連戰，後來他也打電話給前總統馬英九，第一時間展現團結的氣勢。然而，韓國瑜和郭台銘與王金平的關係，卻因初選心結無法化解，至今整合仍舊困難重重，眼看7月28日的國民黨全代會即將到來，如何整合成了韓國瑜當務之急的最大任務。

據《TVBS新聞》報導，中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，若韓國瑜能和郭台銘整合成功，不僅能拉抬整體的氣勢，更能將選戰主軸拉回到民進黨執政本身上，重新贏回游離票，中間選民的支持。而淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中也表示，現在國民黨立委、基層，以及郭台銘都在等韓國瑜主動出手，和他們深入詳談如何合作等的實質議題。否則，大選即將到來，國民黨若沒整合成功，情勢將難以樂觀。

(中時電子報)