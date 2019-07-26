交通部長林佳龍指派政務次長王國材前往華航調查。對此，前外交官介文汲在臉書上說，林佳龍派王進駐華航，到底是要湮滅證據還是蒐尋可切割蔡及民進黨的機會？林佳龍辦公室發聲明表示，已委請律師採取法律行動。介文汲批林，陳述與污衊混為一談，將質疑硬栽為抹黑造謠。居然不准人民質疑？民進黨是以為可以透過訴訟恫嚇人民，杜悠悠之口？並要求林佳龍公開道歉。

介文汲說，自報導悉，林佳龍辦公室發表聲明說，他貼文污衊林是走私菸品合理嫌犯，實屬造謠抹黑之不實言論，已委請律師採取法律行動，並說他的不實指控已嚴重損害林的名譽，請他公開道歉，以正視聽。

介文汲批「我覺得非常的荒謬，堂堂一個部長，對於我的合理評論，居然希望透過訴訟來恫嚇、箝制人民的言論自由，我要予以嚴厲的譴責。」由於林佳龍在當台中市長時曾出過與一個德國1人公司公開簽署了1個高達1100億的約這樣的事，所以介文汲提醒林佳龍本人最好先仔細讀一下他的貼文。

介文汲表示，貼文說得很清楚，林佳龍應該要搞清楚，「理論上他自己也是這件走私案的合理嫌犯」，這是因為華航歸他管，這是一個法律常識。事實上，這次總統府國安團隊和華航、華膳空廚相關人員，共同走私約萬包菸品，其中有多位涉案人士具有民進黨背景，華航也是交通部督導對象，林佳龍身為民進黨的政務官，本來就應該避嫌，在關鍵時刻派出政務次長前往華航督導，「這種高度爭議的行為，居然還不准人民質疑？民進黨是以為可以透過訴訟恫嚇人民，杜悠悠之口？」

介文汲說，這次總統府國安團隊和華航、華膳空廚涉嫌的走私案，既然已進入司法調查階段，交通部就應該放手讓檢調在無干擾下進入華航內部調查蒐証，這也是法律常識，而林在這個時候派他的政次進駐華航東查西查，「我提出質疑是否是要淹滅證據或是蒐尋可切割蔡及民進黨的機會，是疑問句，且是我心中真切的質疑。」

他表示，「我從事公職數十年，起草撰擬過重要文件不計其數，用字遣詞均受過嚴格法理訓練，就事論事，從不污衊他人，更不會造謠抹黑。林辦公室的聲明對法律常識的陳述與污衊混為一談，將質疑硬栽為抹黑造謠，這種亂扣帽子的行為，實已嚴重妨礙我的名譽，請林佳龍公開道歉，我自當會委請律師悍衛我的法律權利，我相信這一切，自有公斷！」

(中時電子報)