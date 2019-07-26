位在台北民生社區公寓私宅內的〈食憶 by SUi〉，門前有一小小的庭院。（圖／姚舜）

〈食憶〉的裝潢陳設帶著一股淡淡的懷舊氛圍，就像「老朋友的家」。（圖／姚舜）

「從頭到尾都自己做的啊！」，台北民生社區私廚〈食憶by SUi〉的「當班大廚」大劉姐指著盤中的臭豆腐說，那「臭得很香」的臭豆腐可是她自己在裝了老滷汁的甕內放了莧菜和豆腐，壓實後加了蓋再發酵兩天做的。這和毛豆、辣椒和一點點肉末一起清蒸上桌的臭豆腐，除了奇「香」無比，綿密、細緻且柔軟的口感，工廠大量生產做出的做不出此等「氣質」，真的讓人難忘。

這年頭，能有一家餐廳吃得到清蒸的手工自製臭豆腐已經很不容易，就更別說你還能一邊吃、一邊和做這臭豆腐的師傅聊天交流了。而〈食憶by SUi〉就是一家能嘗到許多手感溫度菜餚的私廚餐廳，這裡的「大廚」，都是退休人士，年紀都大，且都非餐飲科班，所以作的多數是家常菜，且「誰有空就輪誰當班」，也因為如此，客人可以嘗到川、湘、滬、粵、台京、魯等各大菜系的中菜，兼容五湖四海、穿越大江南北，偶爾，你還吃得到義法料理。而最耐人尋味的則是那些菜餚中內蘊的「爺爺奶奶味」與「爸爸媽媽味」。

〈食憶〉的餐桌擺設不華麗，但品味不俗且帶點趣味。（圖／姚舜）

〈食憶〉的〈清蒸臭豆腐〉所用的臭豆腐，是長輩大廚「大劉姐」手工製作，口感非常柔軟細緻。（圖／姚舜）

〈食憶〉的〈三星蔥油餅〉是長輩大廚「彭阿姨」手工製作，上桌前每塊都在鍋內悉心油煎，入口表皮酥脆，三星蔥則帶出甜香。（圖／姚舜）

開在台北民生社區富錦街巷弄內的〈食憶by SUi〉，開業迄今短短幾個月就已受到很多人注意並被廣泛討論，且不少人反應「愈來愈難訂到位」。走紅的原因不是因為它位在民生社區，也不是因為這私廚餐廳的裝潢有多麼華麗，或是有什麼型男帥廚，而是因為它很「樸直」、很誠懇，更直白的說就是，這裡不做作、不假掰，讓人感覺自在。

愈來愈多台灣人因健康而長壽，台灣也正式 進入高齡化社會，面對時間還很長的「下半場人生」，許多長輩「退而不想休」，或是「還想動以免老得快」。洞見趨勢的Sherry李亞菁於是興起了「讓會作菜的退休長輩可以一展身手」的念頭，於是〈食憶by SUi〉就這麼誕生了。

網路上介紹〈食憶by SUi〉文章不少，但多數是文縐縐的談Sherry的經營理念，讓人感覺這裡是一家經過詳細策畫的文青餐廳。不過，別想得太複雜，它就是一家私它餐廳，位在一棟公寓一樓，對面就是民生社區最大的公園，公園有壘球、網球和籃球場，還有一個大操場。私廚有前院和後院，裡面有2間可分別容納10至14人，開放式用餐區則放了5張餐桌，透過小吧台，可看見「長輩大廚」在裡面作菜的過程，客人隨時可以走進廚房看他們怎麼作菜，或是問他們菜怎麼作的。

〈玲姐創意肉丸子〉是手工現打捏製，每顆都像是「迷你版獅子頭」，開胃下飯。（圖／姚舜）

〈食憶 by SUi〉是一家由退休長輩輪流當大廚的「無國籍跨菜系私宅餐廳」，這蛋酥滿滿的〈白菜滷〉也是一道下飯菜。（圖／姚舜）

〈食憶〉的長輩大廚作的都是好吃、下飯的家常菜，圖中〈皮蛋炒雙椒〉就很下飯。（圖／姚舜）

〈食憶by SUi〉的掌廚者平均年齡在55歲以上，他們的共同特色是：都是退休的素人。有些是經人介紹而來，有些是自荐而來。因為年紀都大，所以感覺像到朋友家作客，吃朋友爸爸媽媽或爺爺奶奶下廚作的菜，很家常、也很溫馨。

目前〈食憶by SUi〉的長輩大廚約有20位，排班的「紀律鬆散」，有些人的兒子開學、有些媳婦作月子，有些孫子放暑假，不能來的原因很多，所以誰得空就登記排班輪值。因為「不制式」，所以更「家常」。

〈食憶〉的〈牛肉麵〉湯頭鮮而有味，牛肉口感有嚼勁，湯喝完了可再加湯。（圖／姚舜）

〈食憶〉的〈鳳梨苦瓜〉是將切片的鳳梨和苦瓜燜煮，大廚用蠔油取代醬油提 味。（圖／姚舜）

〈食憶〉的飯後甜點〈綠豆糕〉，是手工製作且裡面還「藏」著蔓越莓果乾和核桃，增加口感風味。（圖／姚舜）

到〈食憶by SUi〉用餐，4人以上每人 800元有8道菜。怕長輩廚師在廚房裡站久了會累，〈食憶by SUi〉每個餐期多由3位廚師作菜，每人作2或3道，菜餚的食材都是這些長輩自己到菜場採買，然後按照自己的食譜烹調料理。換言之，客人可以同時吃到3種不同菜系或手路作出菜餚。

「高手在民間」，〈食憶by SUi〉掌杓的雖然都是素人，但卻個個會作菜，而且每位都有幾道家傳的私房料理，將他們擅長的招牌菜餚串連後，就是一套膾炙人口的家常宴。這年頭，「家常」就是「不尋常」，很多人就是到處找家常味。

在〈食憶by SUi〉用餐的一個「非凡體驗」是，開餐後，主人Sherry會將值日當班的長輩大廚一一介紹出場，並和客人交流互動、閒話家常，客人可「以故事佐餐」，這又是一種難得的情境況味。

上一個世代，那個爸爸媽媽或爺爺奶奶不會作菜呢？〈食憶by SUi〉的菜，沒有觀光飯店或大餐廳大菜，但是，那些菜會讓你憶兒時， 喚起你曾經美好的食代記憶。

在〈食憶 by Sui〉用餐，客人可以走進廚房與長輩大廚互動。（圖／姚舜）

〈食憶 by Sui〉的廚師都是退休的素人、長輩，用餐時主人Sherry會利用空檔介紹他們出場。（圖／姚舜）

到〈食憶〉用餐，情境氣圍像到朋友家作客，吃朋友爸媽或爺爺奶奶作的菜。（圖／姚舜）

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