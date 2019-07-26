高雄市長韓國瑜日前受訪，直指副手須具「財經專業」及「國際事務」背景，並要了解科技產業，自己也會充分授權；並與帶玄機透漏自己「心裡有數」。行政院前發言人、傳播學者胡幼偉坦言，韓正在上演現代版三顧茅廬，而對象正是鴻海集團創辦人郭台銘，及其「郭粉」。

胡幼偉在臉書發文：「老韓再度接受記者專訪，表達等待老郭見面深談之意。國民黨初選結果揭曉當天，韓欲訪郭而不得見；韓近來又兩度透過媒體對郭溫情喊話，這基本上是在上演現代版的三顧茅廬。郭再想拖，也拖不了多久了！其實，老韓的動作，不只是尊郭敬郭等郭；也是對所有郭粉的溫情召喚。」

胡幼偉指出：「老韓知道，郭粉不喜歡他；但只要郭持續放空，郭粉便會處於認同真空迷惘的不舒服狀態中。長期等待一個不明確的未來，是一件很煎熬的事情。」而郭粉都在等郭台銘的最後決定。

但是目前情勢而言，胡幼偉感嘆，要郭粉轉向支持韓國瑜不容易；郭台銘若脫黨參選，形同要郭粉將槍口對準自己國民黨弟兄殘忍掃射，這又豈能狠得下心？同時，郭若脫黨參選，不僅要面對「韓家軍」，更要面對「英家軍」，甚至「柯家軍」。這不僅是現實考量，更是心靈層面的漂泊，以及如敗選後的「如何自處」問題。因此，韓再再向郭與郭粉表達「歡迎加盟」之意。

綜觀以上，胡幼偉分析，韓國瑜以個人號召力展現誠意，親自邀請郭粉一起並肩作戰，與韓家軍組成一支對抗綠軍的戰隊，終能一起分享成功果實。這也是為郭粉多開一個選擇，更是對郭粉的溫情喊話和溫情呼召。

(中時電子報)