聽到保羅喬治25日在加盟快艇記者會上，強調自己離開雷霆是雙方互相同意的說法，雷霆總管普雷斯蒂26日毫不客氣公開「打臉」喬治，表明自己並不同意喬治所謂的「互相」，一切都是喬治想去快艇跟里歐納德聯手的無奈結局。

「喬治使用了互相這個詞語，我想自己不能同意，」普雷斯蒂表示，「因為從這個詞語推斷我們好像很想交易他，但這絕對不是我們休兵期間優先考慮的問題，當然我必須要說雙方並未處於敵對狀態，我完全尊重這件事的處理方式。」

「球員有交流與招募的自由，這沒什麼限制，但顯然改變了雷霆，我對最終結果感到滿意，因為我找出對雙方有利方案，」普雷斯蒂說，「基於觀察，假如我們不在當前交易喬治，也會在下季面臨同樣問題，屆時可能得不到應有回報。」

靠著交易保羅喬治，雷霆從快艇那邊獲得5個首輪選秀權，以及賈林納利、亞歷山大兩名好手，順勢宣告進入重建，所以雷霆馬上跟火箭達成交易，把韋斯布魯克送到火箭換回保羅，原本雷霆也想送走保羅，卻始終找不到合適對象。

「我不能跟你預估保羅會在這裡打多少年，尤其是我們當前處於轉變期，但我們很開心保羅加盟，他會以積極方式影響球隊，也在雷霆度過很棒的1年。」普雷斯蒂表示。

(中時電子報)