國民黨初選結束後，28日將舉行全代會營造團結氣勢。但新北市長侯友宜傳出不出席全代會，是否擔任韓國瑜新北總部主委？侯友宜也說以市政建設為主。台中市長盧秀燕也曖昧表示，是否擔任台中競選總部主委，全代會開完才知道。國民黨台中市議會黨團副書記長賴義鍠憂心，這些縣市長的言行，在無形中已經產生一些效應。為什麼國民黨諸侯不團結起來，難道真的要讓民進黨繼續執政?

據《中評社》報導，中國國民黨訂28日舉行全代會通過高雄市長韓國銘參選2020提名案，黨中央邀請15執政縣市首長出席，呈現大團結氣勢。但新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕態度令基層憂心。國民黨台中市議會黨團副書記長賴義鍠受訪表示，盧秀燕與侯友宜態度曖昧，我們百思不得其解，基層更擔心藍營縣市長不團結，會讓民進黨僥倖勝選。

賴義鍠表示，韓國瑜的輔選團隊應分成三個層次，一是最親近的韓家軍，二是國民黨黨務輔選機制，三是由15個藍營縣市長整合的執政縣市團隊，才能發揮「1＋1＋1大於3」的效益。

賴義鍠表示，這次韓國瑜選機會很大，他的輔選團隊應該要分成三個層次，第一個是韓自己本來的團隊，與去年參選高雄市長組建的輔選團隊，也是俗稱的「韓家軍」，這群意志堅定的鋼鐵組織，這是韓最重要的團隊。

其次是由國民黨黨中央與各縣市黨部組織，形成的黨務輔選團隊；第三則是由15個藍營執政縣市長，地方諸侯整合起來的執政縣市團隊，由上述三個團隊幫助韓國瑜輔選，韓才有勝算的機會。

但看到新北市長侯友宜主張要把市政做好，沒有直接回應要不要接新北市韓國瑜新北市競選總部主委，台中市長盧秀燕也說要等全代會開完才知道接不接。賴義鍠憂心，這些縣市長的言行，在無形中已經產生一些效應。

先前盧秀燕市長曾經說過，因為國民黨初選還沒結束，每一位參選人都是朋友，所以要適當的保持距離，這個發言我們可以接受，但韓國瑜目前已經確定是代表國民黨參選，賴義鍠覺得，現在的動作跟態度應該要更積極一點。

賴強調，不管侯盧怎麼想，總是會產生很多大家可以遐想的空間，為什麼國民黨這些諸侯都不團結起來，難道真的像要讓民進黨繼續執政，讓蔡英文繼續當選，這些藍營縣市長在地方執政，能夠順利如魚得水嗎？

他說，假如藍營縣市長不團結，會造成民進黨僥倖勝選。去年在選前關鍵時刻，韓國瑜、侯友宜齊聚在台中盧秀燕的競選總部，因三子結合，成功拉抬盧秀燕、侯友宜的選情，這絕對是無需置疑，台北市丁守中少了韓國瑜加持，距離勝選才差那一點，所以站在國民黨民意代表的立場，侯盧兩位市長是沒有理由不站出來。

(中時電子報)