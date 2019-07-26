高雄市知名的瑞豐夜市凌晨傳出縱火事件，一名埃及裔的男子，疑似不滿擺攤時遭到隔壁攤商排擠，竟然提汽油桶當眾在其餘攤商前灑油縱火後逃離，幸好其餘攤商機警，迅速用被好的肥皂水將火撲滅，並未造成傷亡。事後埃及男竟還在現場看熱鬧，被攤商即趕到場的原警制伏。

據了解，該名埃及男長期在瑞豐夜市內販售沙威瑪，今天凌晨他突然提著一桶裝滿汽油的塑膠桶，直接就往地上灑，接著點火後逃離，現場立刻燃起熊熊火勢，嚇得攤商紛紛逃避，。幸好附近攤商都有準備肥皂水，紛紛群起滅火，並通知消防隊及警方。

但消防隊到場時，涉嫌縱火的埃及男，竟然還在一旁觀看，不久就離開現場躲到附近超商，攤商氣得四處找人，最後在超商前看見埃及男在打電話，立刻蜂擁而上將他壓制。

被逮的埃及男矢口否認縱火，但是其餘攤商指證歷歷，而且他手上還有濃厚汽油味，最後被帶回警局偵訊，初步瞭解原因似乎與附近攤商長期不合才讓他憤恨犯案，目前警方仍在釐清動機當中。

(中時電子報)