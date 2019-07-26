日本動畫製作公司「京都動畫」（京阿尼）遭人縱火案發生至今一週，日本警方表示，34名死者身分都已釐清，死者逾半數是20餘歲至30餘歲的青年。

日本動畫製作公司「京都動畫」（京阿尼）遭人縱火案發生至今一週，日本警方表示，34名死者身分都已釐清，死者逾半數是20餘歲至30餘歲的青年。圖為遭縱火的京都動畫第一工作室。

據中央社引述日本放送協會（NHK）報導，「京都動畫」第一工作室18日上午遭嫌犯青葉真司入內潑灑汽油縱火，造成34人死亡（21名女性、13名男性）；而據共同社報導，其中為26人燒死、4人一氧化碳中毒、2人窒息、1人全身燒傷、1人不詳。

警方表示，罹難者身分已釐清，年齡在20餘歲至60餘歲間，死者逾半數是20餘歲至30餘歲的年輕人。另外，受傷的34人當中，因重傷住院治療的有15人，有人意識尚未恢復，傷勢嚴重。

警方研判涉嫌縱火及殺人的41歲嫌疑人青葉真司因全身嚴重燒燙傷，還在醫院加護病房接受治療。由於警方無法對他偵訊，還不清楚他與京都動畫之間有什麼牽連，尚未釐清他的犯案動機。

對於海內外企業、團體、個人紛紛表示想捐款支援，京都動畫日前召開記者會表示決定開設接受捐款帳戶，24日下午6時起接受各界捐款，收到的善款將用於因這起縱火案罹難的社員及其遺族、傷者及其家屬以及社會重建。此外，京都動畫還在考慮發起募款活動，接受外界對京都動畫的捐款，確定了之後，內容會刊登在京都動畫公司官網。

雖然此次縱火案造成京都動畫第一工作室的紙版原圖幾乎全燒毀，但其他工作室有保管一些原圖資料，並非所有資料全燒毀。

(中時電子報)