天下沒有白吃的午餐! ！新竹1名陳姓男子初見女網友小雯(化名)，就被「主動求歡」，發生性關係後， 覺得對方攻勢太猛烈，回家馬上封鎖LINE，不料卻挨告性侵。

據了解，陳男與小雯去年5月在交友軟體認識，兩人第一次相約見面就到旅館發生性關係，小雯滾完床戰還主動付房錢，陳男嚇了一跳，回家到就趕緊將她的LINE封鎖，結果惹上性侵官司。小雯報案時聲稱自己有憂鬱症，陳男第一次見面把她載到旅館，強行性侵得逞

但陳男到案時否認強調，當天兩人的確有發生性關係，只是女方從付錢開房間，到真的上床激戰，過程感覺她的性經驗相當豐富，才會嚇到回家後就把小雯的LINE封鎖。

經檢警調查，小雯身上並無其他外傷，聲稱「遭強押雙手性侵」供詞明顯不符。新竹地檢署調查後認為，小雯當時並無酒醉或服藥昏睡，意識清楚，加上沒有陳男的明確犯罪證據，最後將陳男不起訴處分。

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(中時電子報)