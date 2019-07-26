新飯店持續增加，觀光飯店餐飲競爭較過往更激烈，為拚業績、鞏固市占，「逢節慶就促銷」成為飯店業者行銷新趨，今年，包括台北神旺大飯店、君悅酒店，以及台中日月千禧酒店均針對父親節設計推出了「父親節造型蛋糕」全力搶孝親商機，一改過去「只有母親節才有主題蛋糕」的市場慣例，凸顯市場高度競爭態勢。

搶父親節商機，神旺大飯店〈普諾麵包坊〉忠孝店推出復古紳士帽造型的蛋糕「巧帽爵士」，帶有英倫風情的節慶限定甜點，以濃郁可可風味為基調，搭配桑椹果醬、蜂蜜優格與北海道四葉特選鮮乳，天然果實香氣與乳酸巧妙融合，口味清新，夾層中再加入普諾麵包坊人氣經典「頂級生巧克力蛋糕」中的苦甜甘納許，讓整體更添成熟韻味，展現父親沉穩意象。適合家庭分享７吋「巧帽爵士」售價780元，「頂級生巧克力蛋糕」6吋售價620元、8吋售價NT$830，2019年7月31日前預購，並於8月2日至8月8日提貨可享88折優惠。

台北君悅酒店為搶攻父親節孝親商機，由法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）推出的「辦公老爸」父親節蛋糕，以辦公桌為概念，將不同口感與風味的巧克力融合，打造出原木辦公桌、桌墊、電腦、鍵盤、桌曆與馬克杯，呈現許多父親長時間相處的「生活好搭檔」。

台北君悅酒店希望藉蛋糕本身成熟穩重的大人風味，加上可供客製化的螢幕訊息，與同業區隔並創造賣點搶訂單，進而衝高餐飲營收。君悅酒店即日起至8月11日止，於館內「Baguette 禮品．烘焙坊」限量販售該蛋糕，每顆售價880元／5.5吋。君悅酒店提醒，蛋糕螢幕上的客製化訊息不超過10個中文字，為方便提貨與製作，必須提貨日前２天預訂。

台中日月千禧酒店1F旅覓酒吧獻出「阿爸的收音機」限定版蛋糕，復古的黑巧克力收音機外型唯妙唯肖、內藏最接地氣的香蕉白蘭地蛋糕，還可以放送老爸最愛的樂曲，即日起至2019年8月5日接受預訂，每個980元。

(工商 )