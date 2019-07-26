搶攻父親節商機，位在花蓮的瑞穗春天國際觀光酒店即日起至2019年8月31日推出「寵愛老爸 」優惠住房專案，凡於指定日期在官網或以電話預訂城堡精緻客房(2人房)或城堡溫馨家庭房(4人房)，即可享免費升等至莊園相同房型，一泊二食優惠價10,000元起。入住期間房客還可享國際知名悅椿Spa (Angsana Spa)8月限定優惠，「雙人禮遇」專案兩人同行體驗120分鐘「潤澤淨化」和「甜蜜呵護」療程，8月優惠價9,900元(總價值N12,850元)，相當下殺7.7折。瑞穗春天國際觀光酒店希望藉此專案，提升8月住房率1至2成。

瑞穗春天國際觀光酒店今年3月開幕後，就以城堡尖塔造型、歐風莊園建築和館內豐富的戲水、泡湯設施，掀起市場話題，並成為花蓮熱門度假去處，住房率與平均房價維持高檔表現。如今8月推出『寵愛老爸 指定日入住免費升等莊園』住房專案，以免費升等莊園奢華住宿，盡享金色水樂園108池泡湯戲水、各棟免費設施玩到飽，再搭配全台唯一的國際悅榕集團旗下悅椿Spa (Angsana Spa)8月限定優惠體驗，預料將使同樣位在花蓮地區的休閒度假飯店帶來競爭壓力。

瑞穗春天國際觀光酒店坐落於花蓮縣瑞穗鄉溫泉區，占地2萬坪，館內提供多元免費設施包括室內按摩水療區、滑水道、健身房、電競室、兒童超跑俱樂部、跑跑甩尾車等。飯店園區內的一大亮點「金色水樂園」占地2300坪、擁有108水池，是全台灣首座結合親水、溫泉特色的主題水樂園。包含露天「金色吧台區」、自然風呂「黃金溫泉區」、天然舒放「按摩水療區」、繽紛童趣「兒童戲水區」等。不僅有水療池、飄飄河、氣泡按摩床等設施，更有高5公尺約2層樓高的旋轉滑水道，從室內到室外，冷水到溫泉，飯店開幕迄今成功吸引家庭親子客層前往度假。

除了夏日戲水泡湯，瑞穗春天國際觀光酒店並引進國際知名悅榕集團(Banyan Tree)旗下悅椿Spa(Angsana Spa)，也是目前全台唯一的服務據點，飯店標榜不需出國即可體驗國際級的按摩技藝。悅椿Spa使用的按摩原料全部取自於天然花卉和鮮果，由獨家配方秘制而成，結合東西方精妙手法及古老芳香療法，徹底放鬆身心靈。因應8月父親節與暑假家庭旅遊熱潮，即日起至2019年8月31日，悅椿Spa也推出多項房客專屬優惠。

(工商 )