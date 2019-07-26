健身網紅館長曾同框總統蔡英文，表示力挺到底決心。然而，隨著私菸案風暴持續擴大，網友眼尖發現，之前最愛直播挺小英的館長，好像近來出奇安靜，請幫忙協尋一下館長好嗎？有網友回說，有啦！館長有出來說話，只是很和緩帶過，自從館長和小英見面後，館長整個人都變了！
國安局特勤人員利用總統出訪超額購買私菸一案，臉書粉專《白色正義聯盟》昨發文表示，全世界第一個走私的空軍一號，發生在蔡英文總統，館長怎麼安靜了，協尋一下館長好嗎？前天看他還在幫蔡英文講話，這兩天安靜出奇！
底下網友回文表示，「他早就有說過啦！很和緩的帶過，自從他和小英巧遇過後，整個變了」！的確，仔細看館長在23日的直播，對於走私菸的議題，館長難得全程心平氣和，「中立」回應：「你說完全怪蔡英文嗎？她又看不到下面的人，但是能不怪她嗎？怪她也不是不怪她也不是，她得出來負責！」網友感嘆，難得館長中肯言論很少聽到館長飆罵三字經！
文章來源：白色正義聯盟臉書
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