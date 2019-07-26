PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

總統蔡英文出訪拚「外交」，國安局官員卻遭爆藉機「拚走私」，訂購金額近700萬、9800條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄；立委黃國昌開記者會揭發此事，國人震驚。網友直言，一些綠色側翼眼中只有顏色、沒有是非，想法不可思議到傻眼，護航瞎挺到讓人懷疑是不是在「幫倒忙」。

網友在PTT論壇發文《這些側翼到底希不希望小英贏？》表示：「最近逛一些綠色側翼的Twitter（Twitter跟噗浪都很綠，別懷疑），覺得他們的想法真是不可思議，眼中只有立場沒有是非，目前他們邏輯我可以講給你聽，信不信就是你的事情。是非也有大是大非，台灣人的大是大非就是不要給共產黨統治，順著這邏輯檯面上台灣唯一可以不給共產黨統治的人選就蔡英文，選其他人包括柯文哲就是慢性的香港化的統一而已，也就是會害蔡英文掉票威脅到蔡英文。」

該網友更指出，這些側翼一切論述，都會扯反中、扯香港、扯統獨，無論如何最後都會導向「要投蔡英文」。並痛批：「在他們心中處理認同面問題的重要性遠大過於政策面。這也是一堆側翼平常對黃也許好也許壞更多是誇獎，但打到蔡英文的邊邊立刻發作的原因。」到底台灣到底會不會因為選了柯文哲、韓國瑜、郭台銘，或其他不是蔡英文的人選人就被對岸「併吞」，且蔡就算連任也只能做４年，照著這些側翼邏輯，台灣人豈不是永遠都只能投給民進黨？

文章一出，有網友直言「側翼跟智障沒兩樣」，這些相信假台獨的人，拚命幫蔡英文搞內鬥、抹紅抹黑；然而蔡卻是真正「打著台獨旗消滅台獨」的人，「實際上，小英無痛辦到消滅正名制憲運動，消滅法理台獨可能性，禁止主權公投。公投法再修惡，讓台灣人更沒機會公投，一中憲法兩岸條例承諾不變，把台灣框在一中框架中永不翻身。」

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(中時電子報)