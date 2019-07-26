先前宣告打消退休念頭的前勇士替補後衛李文斯頓，如今公開向自己老東家快艇釋出加盟意願，畢竟有誰不想跟里歐納德、保羅喬治兩大球星攜手爭搶下個球季總冠軍，快艇也在考慮招募李文斯頓的可能性，一切就等快艇如何決定。

「現在對我來說，最重要的是用正確方式結束我的職業生涯，也就是去一支適合我的球隊，而且我能為球隊帶來貢獻，」李文斯頓說，「從領導力的角度幫助到球隊，且努力指導年輕球員，在我職業生涯的現階段，這是我最大價值。」

李文斯頓的職業生涯是在2004年被快艇用第4順位選上開啟，隨後待過熱火、雷霆、巫師、山貓(黃蜂前身)、公鹿、騎士、籃網等隊，直到2014年加盟勇士，讓他順利拿下3次總冠軍，沒想到本月初卻遭勇士宣告釋出成為自由球員。

「假如我可以重回快艇，那應該很棒，快艇是我理想的選擇，但是這必須取決於他們，」擁有豐富總冠軍賽經驗的李文斯頓表示，「如果快艇有個位置，那裡將是最適合我的地方，我知道他們對我有點興趣，關鍵是他們是否真的找我。」

(中時電子報)