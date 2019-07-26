時力立委黃國昌爆料國安人員私帶上萬條免稅菸入境案，事件延燒後，總統蔡英文震怒後昨(25日)親上火線澄清，試圖使事件降溫。近日網路上更可見到許多帳號轉貼為蔡政府辯駁圖片。就有網友整理過去到現在民進黨執政的「台灣價值名言」，其他網友直呼「可以，滿滿的台灣價值」。

蔡總統昨中午對菸品走私案首度回應說，這起事件顯示出長期累積的陋習，看到國家體制、管理機制及執行法律的鬆散，是令人難以忍受、不能接受的事情。蔡英文強調，「我難以忍受」；「我已請新任國安局長邱國正就此事件檢討，一周內提報告給我。」希望司法機關徹底清查，各單位都配合司法單位。

網友kaminari22tw (拳擊袋鼠)在批踢踢政黑板貼文，「台灣價值名言總是這麼眼熟～不是停電，只是饋線跳脫。不是限電，只是分區斷電。不是缺電，只是電不夠用。不是重啟，只是並聯發電。不是貪污，只是建國基金。不是走私，只是超額購買。沒有違法，只是陳年陋習。沒有過勞死，是本身有病。」

其他網友也紛紛留言表達看法。「這可能就是民進黨的台灣價值吧」、「說個笑話 DPP就是比KMT好」、「噁心綠色執政」、「不是愛領18%，只是想要做公益」、「滿滿的台灣價值」、「民進黨蒸蚌」、「哈哈哈，很有梗」、「肚子扁扁也要投阿扁，口袋空空票投蔡英文」。但也有網友留言「小英加油！」。

網友在PTT論壇發文。(圖/截自PTT論壇)

(中時電子報)