網路時代獲得越多按讚數與追蹤者，代表錢潮滾滾而來，因而有不少網紅與名人靠PO文賺進大筆財富。今網紅賺最多的人就屬21歲珍納（Kylie Jenner），據分析社群媒體的英國「 Hopper HQ」公布的２０１９年「ＩＧ收入」前10排行榜，珍納每發一張照片就能賺進１２６萬美元（約新台幣３９４５萬元），位居全球榜首。

珍納來自卡戴珊家族，是名媛與電視名人，也是服裝設計師，曾是照片IG按讚數最多的紀錄保持， IG有1.41億追蹤者，每一則貼文可以賺進126萬美元，據《富比世》雜誌今年3月公布的資料，她的身價已超過10億美元，成為全球最年輕的億萬富翁，今年是她第2年蟬聯「IG最賺」榜首。

第2名：亞莉安娜（Ariana Grande）

美國流行小天后亞莉安娜，每篇IG貼文可以賺進96.6萬元則奪下第2名，她粉絲有1.6億人（比凱莉珍納多），這是她首度擠進「IG最賺榜」。

「足球先生」C羅，每篇貼文可賺進約台幣3千萬元，為2019年「最賺網紅榜」第3名。 (截自廣告畫面)

第3名：C羅（Cristiano Ronaldo）

足球明星C羅，足球生涯共獲得6次聯賽冠軍、5次歐聯冠軍、5座金球獎/世界足球先生、及2次國際賽大賽冠軍，IG上有1.76億人追蹤，每篇貼文可賺進97.5萬美元，位居第3名。

第4到10名依序是：

4. 美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian），IG追蹤者1.43億，每篇貼文可賺91萬美元

5. 歌手賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez），IG追蹤者1.53億，每篇貼文可賺88.6萬美元

6. 演員巨石強森（ Dwayne Johnson），IG追蹤者1.48億，每篇貼文可賺88.2萬美元

7. 歌手碧昂絲，IG追蹤者1.29億，每篇貼文可賺78.5萬美元

8. 歌手泰勒斯（Taylor Swift），IG追蹤者1.19億，每篇貼文可賺74.8萬美元

9. 巴西足球選手內馬爾（Neymar da Silva Santos Junior），IG追蹤者1.22億，每篇貼文可賺72.2萬美元

10. 歌手小賈斯汀（Justin Bieber ），IG追蹤者1.14億，每篇貼文可賺72.2萬美元

(中時電子報)